25일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus, ENA

25일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus, ENA

25일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 여자 5호가 돌연 데이트 선택을 포기해 모두를 놀라게 했다.지난 25일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 2일 차를 맞은 솔로민박의 남녀 출연자들이 도시락 선택을 통해 두 번째 데이트에 나섰다.전북 부안의 바닷가에 모인 남녀들은 "추억의 도시락 선택을 하겠다"는 제작진의 안내에 따라 데이트 매칭에 나섰다. 여자들의 선택이 이어진 가운데, 여자 1호는 17기 영수를 택했다. 여자 1호는 "관심이 있는 분인데 제대로 얘기를 못 해 봐서 1대1로 얘기해 보고 싶었다"며 선택 이유를 밝혔다. 이어 여자 2호와 여자 3호는 나란히 8기 영수를 선택했다. 인터뷰서 8기 영수는 "여자 2호 님은 제가 아침에 김밥을 먹는 데 전자레인지로 데워주셨다”. 여자 3호 님은 엄마처럼 절 챙겨주시는데, 모성애 느낌이 났다"고 두 사람에 대한 호감을 표현했다.여자 4호는 "좀 더 알아보고 싶다"며 26기 영철을 선택했다. 마지막으로 여자 5호는 솔로남들 앞에서 한참을 망설인 끝에 데이트 선택을 갑자기 포기해 모두를 놀라게 했다. 여자 5호는 인터뷰에서 "사실 선택하고 싶은 사람이 없어서 저 혼자 (도시락을) 먹고 싶었다. 17기 영수 아니면 26기 영철 님을 하고 싶었는데, 저를 선택해줬던 분들을 선택 안 하면서까지 그분들을 택하고 싶지는 않았다. 나를 선택한 분하고 얘기하는 것도 내키지 않고"라고 속내를 털어놨다.이를 지켜본 1기 영호는 "저를 선택하지 않은 것도 물론 신경이 쓰였지만, 차라리 다른 분을 선택했다면 괜찮았을 텐데, 포기를 했다는 건 일반적이지 않은 상황이다. 심적으로 뭔가 문제가 있는 건 아닐까 걱정이 됐다"고 말했다. 결국 1기 영호, 7기 영호, 12기 영철은 선택을 받지 못했고 여자 5호 역시 홀로 도시락을 먹었다. 반면 여자 1호와 17기 영수, 여자 2호·3호와 8기 영수, 여자 4호와 26기 영철은 바다를 바라보며 함께 도시락을 먹어 대조적인 분위기를 자아냈다.데이트 선택을 거부한 여자 5호는 홀로 도시락을 먹은 뒤 뒤늦게 후회했다. 그는 인터뷰에서 "엄청 후회했다. '내가 무슨 짓을 했지?' 이런 생각하면서 도시락을 끝까지 먹었다"고 털어놨다. 이후 혼자 차로 향하던 여자 5호에게 12기 영철이 다가와 말을 걸었다. 12기 영철이 데이트 상대를 선택하지 않은 이유를 조심스레 묻자 여자 5호는 "제가 말을 하게 되면 자꾸 울컥한다"며 쉽게 답하지 못했다. 이에 12기 영철은 "괜찮다"고 위로한 뒤 "마음에 드는 사람이 없어도 그 안에서 골라서 선택하는 게 좋을 것 같다. 힘들게 왔는데 그래도 선택을 하는 게 낫지 않나?"라며 조언을 건넸다.여자 5호는 그의 따뜻한 말에 고마움을 전한 뒤 여자 전용 차량에 올라 또다시 눈물을 흘렸다. 얼마 후 다른 여자 출연자들이 차에 탔고, 여자 5호는 쉽게 눈물을 멈추지 못했다. 모두가 걱정하자 여자 5호는 "제가 너무 분위기를 망친 것 같다. 사실은 그냥 도시락 먹고 갔으면 됐는데 자꾸 울컥하더라"며 미안한 마음을 전했다. 이에 여자 4호는 "얘기 안 해본 사람과 (데이트) 하는 게 우리한테도 기회다"라며 여자 5호를 다독였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr