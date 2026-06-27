이미지 크게보기 사진 = SBS '김부장'

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평범한 직장인으로 살아가던 김부장(소지섭 분)이 딸을 지키기 위해 끝내 숨겨왔던 정체가 드러났다.26일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '김부장'에서는 조용한 일상을 이어오던 김부장(소지섭)이 외동딸 김민지(서수민 분)를 둘러싼 사건을 계기로 더 이상 감춰둘 수 없었던 자신의 모습을 드러내는 과정이 펼쳐졌다.민지는 학교에서 주혜리(유지안)의 집요한 표적이 됐다. 자신이 마음에 둔 남학생과 민지가 함께 있는 모습을 본 혜리는 노골적인 적개심을 드러냈고, 말로 시작된 괴롭힘은 결국 폭행으로 번졌다.끝내 참았던 감정이 터진 민지는 맞서 싸웠지만 결과는 정반대였다. 상황은 순식간에 뒤집혔고, 피해를 입은 민지가 학교폭력 가해자로 지목되면서 학폭위원회가 열리게 됐다.학교를 찾은 김부장은 딸의 억울함을 모르는 것이 아니었다. 그러나 생활기록부에 남을 기록을 막기 위해 현실적인 선택을 했다. 결국 그는 주학건설 회장 주강찬(주상욱) 앞에서 무릎을 꿇었고, "딸을 혼자 키워서 부족하다"라며 사과했다.그 선택은 민지에게 가장 큰 상처로 남았다. "쟤가 먼저 나를 때렸다니까. 나 못 믿어?" 누구보다 자신의 편이 되어줄 것이라 믿었던 아버지마저 끝내 자신을 감싸주지 못했다는 사실에 민지는 무너져 내렸다.민지는 "이럴 거면 낳지를 말던가. 아빠가 나한테 얼마나 소중한 사람인데. 난 엄마도 없고 아빠밖에 없는데 아빠까지 내 편이 아니면, 적어도 아빠만큼은 날 믿어줬어야지"라며 억눌러왔던 감정을 쏟아냈다.이어 "난 내 생일이 너무 싫어. 우리 엄마 죽은 날이잖아"라는 말을 남긴 채 집을 나섰고, 그 뒤로 연락이 완전히 끊기면서 행방이 묘연해졌다.불안감 속에 딸을 찾아 나선 김부장은 사건이 벌어진 것으로 보이는 장소에서 주혜리의 머리끈을 발견했다. 그곳에는 수상한 남성들이 있었고, 김부장은 딸의 흔적을 좇아 그들과 마주했다."나 민지 아빠인데요."차분하게 말을 건넨 그는 상대가 먼저 공격해오자 더는 물러서지 않았다. 순식간에 분위기가 뒤집혔고, 그의 움직임은 평범한 회사원의 것과는 전혀 달랐다.몸싸움 끝에 찢어진 셔츠 사이로 오래된 상처들이 드러났고, 그는 상대를 몰아세우며 단 한마디만 반복했다. "우리 민지 어디 있어."방송 말미 김부장의 정체가 드러났다. 그는 과거 '코드네임 66'으로 불리며 특수 공작원으로 활동했던 사실이 밝혀졌다. 평범한 아버지로 살아가기 위해 과거를 묻어뒀지만, 딸의 실종 앞에서는 더 이상 숨지 않았다.평범한 가장으로 살아가던 남자가 딸을 위해 숨겨왔던 자신이 정체를 드러낸 것. 첫 회 엔딩은 김부장의 진짜 전쟁이 이제부터 시작됐음을 알리며 강한 여운을 남겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr