트와이스 지효와 소녀시대 수영이 공식석상에 모습을 나타냈다./텐아시아 DB

손나은이 드라마 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

트와이스 지효가 브랜드 행사에 참석했다./텐아시아 DB

수영이 영화 행사에 참석했다./텐아시아 DB

브랜드 포토콜 행사와 제작발표회 등에 나선 아이돌 겸 배우들의 패션 OOTD를 분석해본다. 최근 포토월에서는 깔끔한 올림머리에 한쪽 옆머리만 자연스럽게 내려 얼굴선을 살리는 스타일링이 눈에 띄었다.류예지 기자 - 배우 손나은이 자칫 촌스러워 보일 수 있는 컬러를 자신만의 분위기로 소화했다. 손나은은 브라운 컬러의 레더 슬리브리스 톱과 미디 스커트를 매치한 셋업을 선택했다. 흔히 '고동색', 심지어는 '똥색'이라고 불릴 만큼 호불호가 강한 색감이다. 자칫 피부를 칙칙하게 만들고 전체적인 인상을 무겁게 보이게 하는 컬러지만, 손나은은 특유의 맑은 피부톤과 담백한 분위기로 이를 자연스럽게 눌렀다.연예계 대표 뼈말라, 개미허리를 자랑하는 손나은의 가녀린 체형은 셋업에 리듬감을 더했다. 과한 노출 없이도 시선을 자연스럽게 허리로 모으며 전체 비율까지 길어 보이게 만드는 효과를 냈다.김세아 기자 - 손나은은 카키 브라운 컬러의 레더 원피스로 미니멀한 시크함을 완성했다. 허리 컷아웃 디테일이 단조로울 수 있는 디자인에 포인트를 더했고, 블랙 힐과 자연스러운 헤어로 세련된 분위기를 살렸다. 다만 레더 소재와 H라인 실루엣이 만나 전체적으로 다소 무겁고 직선적인 인상을 주는 점은 아쉽지만, 군더더기 없는 스타일링이 손나은 특유의 도시적인 매력을 극대화했다.박의진 기자 - 아무나 소화할 수 없는 옷임은 확실하다. 일자로 떨어지는 옷 실루엣이 자칫 체형을 부해 보이게 만들 위험이 있지만, 손나은의 슬림한 몸매가 이를 커버했다. 무거운 가죽 소재 특성상 긴 치마 기장이 답답하게 느껴진다는 점에서 아쉬움을 남긴다. 그럼에도 불구하고 특유의 고급스러운 무드가 돋보이며 전체적으로 성숙하고 차분한 분위기를 자아낸다.류예지 기자 - 지효는 강렬한 블루 컬러 셋업 스타일링으로 포토월을 빛냈다. 허리선에서 끝나는 크롭 재킷은 상체를 간결하게 정리했고, 하이웨이스트 팬츠는 다리 길이를 자연스럽게 늘렸다. 여기에 일자로 떨어지는 팬츠 핏까지 더해지면서 시선은 허리가 아니라 전체 비율로 향한다. 화려한 디자인 없이도 키가 더 커 보이는 이유다.김세아 기자 - 지효는 강렬한 코발트 블루 스웨이드 셋업으로 시선을 압도했다. 크롭 재킷과 하이웨이스트 팬츠가 비율을 한층 길어 보이게 만들었고, 블랙 이너와 힐로 컬러의 부담을 적절히 덜어냈다. 머리는 깔끔하게 올려 묶되 한쪽 옆머리를 자연스럽게 내려 강렬한 의상에 부드러운 포인트를 더했다. 소재와 색감이 모두 강렬해 호불호는 갈릴 수 있지만, 지효는 건강한 에너지와 자신감으로 트렌디한 스타일을 완성했다.박의진 기자 - 과감한 노출 없이도 충분히 섹시할 수 있다는 것을 보여준 패션이다. 시선을 사로잡지만 소화하기 어려운 쨍한 파란색 의상을 선택했다. 귀걸이와 목걸이 등 액세서리는 과감히 생략하고, 머리를 올려 묶은 뒤 한쪽 옆머리만 자연스럽게 내려 포인트를 줬다. 심플한 스타일링 속에서도 강렬하면서 세련된 인상이 돋보인다.류예지 기자 - 수영은 절제의 미학을 보였다. 영화 행사에서는 과감한 시스루나 깊게 파인 드레스가 자주 등장하지만, 수영은 노출을 줄인 클래식한 원피스를 택했다. 목선이 깔끔하게 올라오는 디자인과 종아리까지 내려오는 기장은 단아한 매력을 극대화했다.A라인 원피스는 수영의 큰 키와 늘씬한 비율을 더욱 돋보이게 한다. 블랙 포인트 힐까지 더해 전체적인 균형감을 살리면서도 클래식한 무드를 유지했다.김세아 기자 - 최수영은 깔끔한 올림머리에 한쪽 옆머리를 자연스럽게 내려 얼굴선을 부드럽게 살렸다. 블랙 플라워 패턴이 더해진 화이트 드레스로는 우아한 분위기를 연출했다. 심플한 블랙 힐은 드레스의 존재감을 더욱 살리며 고급스러운 이미지를 완성했다. 다만 큼직한 패턴과 긴 기장 탓에 다소 부해 보일 수 있지만, 절제된 스타일링 덕분에 클래식한 매력이 돋보이는 룩이었다.박의진 기자 - 수영의 강점인 큰 키와 늘씬한 비율을 돋보이게 하는 패션이다. 깔끔한 올림머리에 한쪽 옆머리를 내려 단아한 분위기를 더했고, 심플한 귀걸이와 슬림한 드레스가 어우러져 우아한 매력을 극대화했다. 드레스에 새겨진 불규칙한 무늬가 자칫 심심할 수 있는 룩에 포인트를 준다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr