불꽃 파이터즈가 인하대를 상대로 맞대결에 나선다. / 사진제공=스튜디오C1 '불꽃야구2'

'불꽃야구2'가 오는 29일 유튜브를 통해 공개된다. / 사진제공=스튜디오C1 '불꽃야구2'

'불꽃야구2'의 불꽃 파이터즈가 인하대를 상대로 맞대결에 나선다.오는 29일 공개되는 스튜디오C1 예능 '불꽃야구2'에서는 문교원의 모교인 인하대와 불꽃 파이터즈의 경기가 펼쳐진다.경기를 앞둔 라커룸에서는 정훈이 또 한 번 이름표 없는 자리를 배정받는다. 다른 선수들과 달리 별도 자리를 안내받은 사연이 공개되며 웃음을 자아낸다. 정훈은 정규직 전환을 목표로 경기 전날까지 훈련에 매달렸다고 밝힌다. 이어 "김성근 감독이 원하시는 스윙을 연습하다가 팔을 못 쓰게 됐다"고 말해 웃음을 자아낸다.신재영은 현재 방어율 0을 기록하며 투수조에서 가장 좋은 성적을 유지하고 있다. 그는 "준비만 잘한다면 다 저처럼 던질 수 있을 것 같다"고 말하며 자신감을 나타낸다. 이에 단국대전에서 김기민의 책임 주자를 막지 못했던 오승환은 웃으며 신재영의 어깨를 두드린다.파이터즈 라커룸에는 신입 코치가 새롭게 합류한다. 코치는 첫 출근부터 라인업 작성이라는 과제를 받는다. 장시원 단장에게 도움을 요청하는가 하면, 혼자 고민을 이어가며 진땀을 흘린다. 이후 발표된 선발 라인업에는 예상 밖의 이름이 포함됐고 선수들은 이에 집단 반발을 일으킨다.파이터즈의 영건에서 인하대로 돌아간 문교원은 인터뷰 도중 팀원들의 사생활 폭로가 이어지면서 인터뷰를 중단한다. 과연 이들에게 어떤 일이 벌어진 것인지는 영상을 통해 확인할 수 있다.불꽃 파이터즈와 인하대의 맞대결은 오는 29일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr