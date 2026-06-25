유미의 세포들 연습 이미지l 제공: ㈜샘컴퍼니/스튜디오N

유미의 세포들 연습 이미지l 제공: ㈜샘컴퍼니/스튜디오N

배우 변요한과 혼인신고를 마친 가수 겸 배우 티파니영이 뮤지컬 '유미의 세포들' 연습실 현장에서 포착됐다.23일 제작사 샘컴퍼니가 공개한 연습실 사진에는 주역 배우들과 세포 역 배우들의 모습이 고루 담겨 있다.티파니영, 김예원, 최재림, 김소향, 유리아 그리고 정택운 등 각자의 캐릭터로 변신한 배우들은 편안한 차림에도 불구하고 쉴 틈 없는 웃음과 밝은 에너지를 뿜어내고 있다.공개된 사진 속 티파니영과 김예원은 환한 미소와 다채로운 표정 연기를 선보이고 있다. 또한, '109 세포' 역으로 완벽히 동화된 최재림과 정택운은 시원한 웃음과 특유의 집중력으로 현장의 분위기를 주도하고 있다.여기에 김소향과 유리아 역시 연습실 곳곳에서 주역 배우들과 호흡을 맞추며 생동감 넘치는 모습으로 활력을 더했다. 극 중 인간과 세포라는 경계를 넘어, 전 배우가 끈끈한 호흡을 보이고 있다.제작사 샘컴퍼니와 스튜디오N은 "주역 배우들과 세포 역 배우들이 만들어내는 긍정적인 시너지 덕분에 연습실은 항상 웃음이 끊이지 않는다"며 "관객들에게 깊은 공감과 쉴 틈 없는 재미를 선사할 수 있도록 개막 직전까지 디테일을 다듬는 데 총력을 기울이고 있다"고 전했다.창작 뮤지컬 '유미의 세포들'은 웃음 세포는 깨우고 감동 세포는 꽉 채워줄 전망이다. 본 공연은 6월 30일 개막해 8월 23일까지 예술의전당 CJ 토월극장에서 공연된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr