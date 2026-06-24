배우 이민정이 최근 화제를 모았던 변우석과의 투 샷 비하인드를 밝혔다./사진=이민정 유튜브 채널 캡처

배우 이민정이 최근 화제를 모았던 변우석과의 투 샷 비하인드를 밝혔다./사진=이민정 유튜브 채널 캡처

배우 이민정이 최근 화제를 모았던 변우석과의 투 샷 비하인드를 밝혔다./사진=이민정 유튜브 채널 캡처

배우 이민정이 최근 화제를 모았던 변우석과의 투 샷 비하인드를 밝혔다.23일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '20년 만에 다시 찾은 로마. 이민정 인생 첫 해방여행 (준후야 서희야 남편아 고마워)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이민정은 이탈리아 로마에 위치한 불가리 도무스 헤리티지 뮤지엄을 방문했다. 전시장을 둘러보던 그는 최근 남편 이병헌과 함께 참석했던 명품 행사 당시를 떠올렸다.이민정은 SNS에서 화제 된 변우석과의 사진에 관해 "그때 변우석 씨랑 했던 얘기가 뭐였냐면"이라며 비하인드를 공개했다. 그는 "쇼를 보는데 가슴에 엄청나게 큰 루비가 달린 보석이 나왔다. 우리가 보기에도 너무 커 보였다"며 "저게 얼마 정도 하냐고 물었더니 100억 원이 넘는다고 하더라"고 말했다.이어 "(이병헌) 오빠가 갑자기 주머니에서 지갑을 꺼내는 척하면서 '저 한두 개만 주세요'라고 했다"며 "그 말을 듣고 변우석 씨가 너무 크게 웃었다"고 회상했다. 그러면서 "변우석 씨가 너무 크게 웃길래 '나이 어린데 이런 개그 좋아하세요?'라고 물었더니 '선배님이 너무 웃기다'고 하더라. 그래서 계속 웃었던 것"이라고 당시 상황을 설명했다.이민정은 당시 사진을 둘러싼 반응에 관해서도 언급했다. 그는 "사람들이 그 장면만 보고 내가 오빠를 등지고 변우석 씨와 웃었다고 하더라"며 "그런 게 아니다. 오빠가 일부러 웃긴 얘기를 하고 본인은 정색하고 있었던 것"이라고 해명했다. 이어 "억울하다"고 덧붙였다.또 이날 이민정은 전시장에서 최근 변우석이 착용해 화제를 모았던 뱀 모티브 목걸이와 같은 디자인의 제품을 발견했다. 제작진이 "심지어 이 쓰리 팬트 목걸이는 둘째가 생겼다는 속설까지 있다"고 말하자 이민정은 "이거 굉장한 영업 비밀 중 하나인데?"라고 반응하며 웃음을 터뜨렸다.이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr