안은진 / 사진 = 안은진 SNS

배우 안은진이 한층 더 슬림해진 실루엣을 자랑했다.24일 안은진은 자신은 SNS에 "6월"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 안은진은 오버칫 회색 반소매 티셔츠와 남색 카고 팬츠를 매치한 캐주얼룩으로 털털한 매력을 더했다. 그는 유채꽃밭에 서서 환한 미소를 지어 특유의 밝은 에너지를 발산했다.특히, 그의 몰라보게 앙상해진 자태가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 높은 하이번과 시스루 나시 톱 차림으로 헬스장을 찾은 그의 거울 셀카가 담겼다. 그는 군살 하나 없는 매끈한 팔뚝 라인과 날렵한 턱선으로 혹독한 자기관리를 짐작케했다.앞서 최근 약 10kg를 감량했다는 안은진은 지난 5월 자신의 SNS를 통해 다이어트 식단을 공개한 바 있다. 당시 그는 흰 죽과 동치미 국물, 계란, 낫또 등 간단한 식사를 즐기고도 하루 두 번 러닝을 거뜬히 소화해 놀라운 체력을 자랑했다.한편 안은진은 KBS 2TV 신작 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 그는 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다루는 해당 작품에서 영화 감독 '이미도' 역으로 열연을 펼칠 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr