'80세' 노주현, 800평 저택 산다더니…세컨하우스는 '월 400만원대' 초호화 실버타운

김영란, 이경진, 안소영 / 사진 = 찐 여배우들 유튜브 채널

배우 노주현이 월 400만 원대 초호화 실버타운에 거주 중인 사실이 공개됐다.24일 유튜브 채널 '찐 여배우들'에는 '노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 배우 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 초호화 실버타운을 찾았다.세 사람은 실버타운은 호텔을 연상케하는 고급진 외관과 사우나, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘 내부에 감탄을 연발했다. 이어 관계자는 29평형 내부를 소개하며 "여기는 보증금 14억 5천에서 9천 정도. 1인당 비용은 월 350만 원에서 425만 원"이라고 설명했다.특히, 해당 실버타운에는 배우 노주현도 거주 중인 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 김영란은 "방금 전 보신 2개짜리 타입에 노주현 선생님도 계신다"는 말에 놀라움을 금치 못했다. 관계자는 "그렇다. 가끔 오신다"며 "세컨하우스로 쓰신다"고 덧붙였다.앞서, 노주현은 지난 1월 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 출연해 경기도 안성에 위치한 800평 규모의 카페 겸 자택을 공개한 바 있다. 당시 그는 "이 땅을 옛날에 아파트 한 채 값을 주고 산 거다. 마누라한테 구박 많이 받았다"고 고백했다.한편, 노주현은 1964년생으로 올해 80세다. 그는 지난해 숏폼 시트콤 '멘탈워리어'에 출연했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr