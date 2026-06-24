배우 최민식이 넷플릭스 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최민식이 '비교의 무의미함'에 대한 연기 철학을 이야기했다. 또한 테슬라, 스페이스X 첨단 기술 기업을 창업·경영하고 있는 미국의 '조만장자' 일론 머스크를 부러운 인물로 솔직하게 꼽아 웃음을 자아냈다.24일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 제작발표회가 열렸다. 김규태 감독과 배우 최민식, 최현욱이 참석했다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최민식은 열패감에 사로잡힌 국문학과 교수 허문오를 연기했다. 최현욱은 뛰어난 작문 실력을 가진 공대 학부생 이강으로 분했다.최민식은 열등감, 질투심에 사로잡힌 캐릭터와의 공감대에 대해 이야기하던 중 "제가 열등감에 사로 잡혀있다는 건 아니다"며 웃음을 자아냈다. 이어 "부러운 건 일론 머스크? 가끔 뉴스를 보면 그 친구의 엉뚱한 몸짓과 이상한 표정이 부럽더라"라고 말해 폭소케 했다. 최현욱을 보곤 "내가 이 나이대에 이 집중력과 눈빛과 이런 디테일한 연기를 했었나 싶더라"라고 칭찬했다.최민식은 허문오를 연기하며 "제 어린 시절을 돌아보게 된다. 허문오 같은 인물들이 있을 거다"라고 이야기했다. 열패감과같은 감정을 두고는 "저 역시 세월이 흐르며 그런 것들이 많이 깎였다. 나와의 비교가 얼마나 불행한 것인지 알게 됐다. 내가 지금 하는 일에 대해 감사한다"고 말했다. 그러면서 "특히 배우는 남과 비교한다는 게 의미가 없다. 흔히들 '연기 대결'이라 표현하는데, 우리는 싸운 적 한 번도 없다. 우리가 올림픽 나가서 메달 따는 것도 아니다. 시상식에 가면 등수가 나눠질 수 있지만 다 훌륭한 배우들이고 각자 철학을 갖고 연기하는 배우들이다. 각자 장단점이 있다"라고 전했다.'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오후 5시부터 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr