개그맨 이수근이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이수근이 '웰컴 투 수근스쿨'에 출연한다. / 사진=KBS

방송인 이수근이 '웰컴 투 수근스쿨'에서 시골 학교 교장으로 활약한다.24일 KBS 2TV '웰컴 투 수근스쿨' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 방송인 이수근, 임우일, 가수 이미주, 이원식 PD가 참석했다.'웰컴 투 수근스쿨'은 나이 차이만 무려 70살이 나는 어린이와 어르신이 한 교실에 모여 함께 수업하고, 세대 공감을 이뤄가는 두 달간의 여정을 그린다. 이수근, 임우일, 이미주가 시골 학교 선생님이 되어 학생들과 특별한 추억을 쌓을 예정이다.이수근은 "교장 선생님 역할을 소화할 수 있는 사람이 대한민국에 몇 명 안 된다. 단 한 명 할 수 있는데 그게 바로 나다. 나도 이제 그럴 나이가 됐다"라며 운을 뗐다.남다른 비주얼로 촬영을 유쾌하게 이끌었다는 그는 "특히 난 아이들과 어르신들이 거부감없이 다가올 얼굴을 가지고 있다. 그래서 촬영을 더 순조롭게 진행할 수 있었다"고 회상했다. 그러면서 "말은 교장이라고 하지만 사실 아이들보다 철이 없다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.가장 가까이서 이수근을 지켜본 이미주는 "교장 선생님 역할로 제격이었다. 리더로서도 선배님이 너무 잘해주셨다. 덕분에 재밌는 추억을 만들 수 있었다"고 칭찬했다.'웰컴 투 수근스쿨'은 오는 25일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr