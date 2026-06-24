최민식, 최현욱이 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최민식이 넷플릭스 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

최현욱이 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

최민식, 김규태 감독, 최현욱이 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최민식이 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 매력으로 '문학적 깊이'를 꼽았다. 그는 함께 호흡을 맞춘 후배 최현욱을 향한 두터운 신뢰와 애정을 표현하며 작품에 대한 자신감을 내비쳤다. 그러면서 이번 작품에선 최현욱에게 주도권을 내주고 그의 연기에 리액션을 잘하는 게 연기 포인트였다고 밝혔다.24일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 제작발표회가 열렸다. 김규태 감독과 배우 최민식, 최현욱이 참석했다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄에 앉은 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.김규태 감독은 "처음에 대본을 빠른 속도로 순식간에 읽었다. 그 정도로 재밌었다. 저희 작품이 6부작인데, 끊지 않고 넘겨가며 봤던 작품이 없었던 것 같다"고 말했다. 이어 연출 계기에 대해 "작가님 문체 자체가 상황이나 인물을 쉽고 강렬하게, 다음 이야기를 궁금하게, 예측할 수 없게 만드는 힘을 갖고 있다. 대중적인 재미와 문학적 깊이까지 같이 있는 작품이라 연출로서도 욕심났다"고 밝혔다. 연출 포인트에 대해서는 "인물의 감정과 내면을 연출하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.최민식은 열패감에 사로잡힌 국문학과 교수 허문오 역을 맡았다. 이런 인물을 어떻게 표현했을까. 최민식은 "저도 지질한 면이 많다. 누구에게나 남에게 얘기하지 못하고 드러나지 못하는 부러움, 열등 의식이 있지 않나. '나는 왜 이럴까' 자괴감이 있다. 누구나 한 번쯤 경험해봤을 것"이라고 말했다. 이어 "허문오는 심한 편이다. 대본이 워낙 잘 써있었다. 작가님한테 다시 한 번 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드린다. 마치 연극을 하는 것 같았다"고 이야기했다.이 작품은 스페인 출신 극작가 후안 마요르가의 동명 희극이 원작이다. 최민식은 "문학적 향기가 나는 작품이 그리웠다. 대중적이고 오락적인 작품도 많지만, '맨 끝줄 소년'은 생각할 여지가 있는 작품이다. 시청자들이 자기자신을 대입해볼 수 있는 여지도 있다. 작품이 시사하는 바가 있다"며 작품을 향한 애정을 표했다. 또한 "제자와 교수라는 구도가 요즘 트렌드와는 거리가 있지만, 오히려 그래서 신선했다. 그런 점들이 이 작품을 하게끔 했다"고 이야기했다.김 감독은 최민식에 대해 "감독으로서 훌륭한 배우이자 꼭 작업해보고 싶었던 선배였다. 현장에서 분위기를 즐겁고 유쾌하게 만들어 주셨다. 순수한 아이, 소년 같으면서도 해탈한 어른 같았다. 존경하고 닮고 싶었다. 많이 배웠다"고 치켜세웠다. 또한 "팬으로서 아티스트의 공연을 직관하는 느낌이었다. 짜릿했다. 전율을 느꼈다"고 감탄했다.최현욱은 뛰어난 작문 실력을 가진 공대 학부생 이강 역을 맡았다. 그는 "가장 큰 매력은 김규태 감독님과 최민식 선배님이 하신다는 거였다"며 선배들을 향한 존경심을 표했다. 또한 "글을 접했을 때, 두 분과 같이 그 자리에서 순식간에 빠져들었다. 이강 캐릭터가 절제돼 있지만, 그 안에서 다양한 모습을 보여줄 수 있다고 생각했다"고 작품 선택 이유를 밝혔다. 이 작품, 그리고 캐릭터와의 공감대에 대해서는 "인간의 양면성을 다루는 메시지가 와닿았다. 누구나 한 번씩 가질 수 있을 법한 감정이 이 드라마에 나타났다. 후반부로 갈수록 강이의 결핍 같은 것도 나온다. 거기에 동질감을 느꼈다"고 이야기했다.김 감독은 최현욱에 대해 "눈빛 자체가 서스펜스다. 차분하고 고요하면서도, 뭔가 일이 일어날 거 같은 눈빛을 갖고 있다"고 칭찬했다. 이어 "현장에서 묵묵하게 있다가 슛이 들어가면 돌변해서 폭발적 에너지를 내고 집중해서 몰입하더라. 젊은 배우인데도 불구하고 성숙한 면이 보여서 놀라웠다"고 말했다. 그러면서 "최현욱 배우가 어디까지 성장할지 감독으로서 시청자로서 성장이 기대됐다"고 전했다.최민식도 후배 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "이 드라마에서는 최현욱 배우의 연기에 리액션을 잘하면 잘 굴러가겠다고 생각했다. 특히 허문오라는 인물을 들었다 놨다, 하늘로 던졌다가 패대기쳤다가 한다. 저는 이강이 휘두를 때마다 잘 휘둘리면 된다. 그게 키포인트였다. 현욱이의 연기를 놓치지 않고 캐치하려 노력했다"고 말했다.칭찬은 끝난 줄 몰랐다. 최민식은 "이강 캐릭터에 최현욱 말고 다른 배우가 떠오르지 않았다. 그 감흥을 매 촬영 느꼈다. 점점 이강이 되더라"고 했다. 또한 "최현욱 배우의 매력 중에 하나가 의뭉스러운 이강의 눈빛이었다"고 했다. 이어 "정말 빠져든다"라면서 최현욱의 눈을 바라봐 웃음을 안겼다. 최현욱은 대선배의 극찬에 얼떨떨해하며 "선배님의 호랑이 같은 눈빛, 거기에 압도됐다. 느낄 수 있어 영광이었다"고 화답했다.최민식은 오디션 자리에 동석했는데, 이에 대해 "저도 (이강 캐릭터를 할 배우가) 어떤 친구인지 궁금했다. 제 상대역이기도 하고 제가 젊은 배우들을 잘 모르고, 날 것의 연기를 보고 싶었기 때문이다. 감독님한테 '옆에 있으면 안 되겠냐'고 허락을 구했다"고 밝혔다. 이어 "감독님이 '어떤 친구가 낫냐'고 상의를 해주셨다. 현장에 조감독님, 프로듀서도 있었다. 서로 의견이 좁혀진 거다"고 당시 상황을 전했다.두 배우는 작품 오디션 직후 '식사 회동' 일화에 관해서도 이야기했다. 최민식은 "최현욱을 최민식이 캐스팅했다는 항간의 소문은 어불성설이다"라고 해명해 웃음을 자아냈다.최민식은 "그날 자기가 밥을 사겠다더라"며 자신이 아닌 최현욱이 밥을 샀다는 의외의 일화를 풀어놨다. 그는 "오디션 끝나니까 저녁 시간 쯤이 돼서 '밥 먹으러 가야하는데, 같이 갈래?' 했더니 자기가 사겠더라"고 전했다. 결국 최현욱이 산 거냐는 물음에 "회사가 샀겠죠"라고 답하며 웃음을 터트렸다. 그러면서도 "호감도 갔고, 그러니까 제가 밥 먹자고도 했을 것"이라며 후배를 향한 애정을 표현했다.최근 공개된 넷플릭스 시리즈인 '참교육'은 글로벌 흥행을 이어가는 가운데, 김 감독은 "'참교육' 부럽다"고 말해 폭소케 했다. 이어 "저희 작품도 좋은 성과가 있었으면 하는 바람이 있다. 열심히 만들었고, 과정이 행복했다. 퀄리티적인 부분에서도 감독으로서 만족도가 높다. 기대 부탁드린다"고 당부했다.최민식은 "책을 한 장 한 장 읽듯 봐주시면 좋겠다. 개운치는 않겠지만, 생각할 거리가 많다. 인생이 무엇일지 생각하게 될 것"이라고 말했다. 심야 시간이 시청하기 좋겠냐는 제안에 "잠이 안 올 때 집중해서 1회부터 보면 6부까지 순식간에 볼 것"이라고 추천해 웃음을 안겼다.'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오후 5시, 넷플릭스에서 6부작으로 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr