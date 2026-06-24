배우 강미나가 '기리고' 촬영 비하인드를 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

강미나가 가수 조현아와 함께 한강 피크닉을 즐기며 다양한 이야기를 나눴다. / 사진='조현아의 평범한 목요일 밤' 영상 캡처

그룹 아이오아이(I.O.I) 출신 배우 강미나가 연기 몰입을 위해 촬영 중 술을 마셨던 일화를 밝혔다.지난 23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 강미나가 게스트로 출연해 가수 조현아와 한강 피크닉을 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.영상에서 강미나는 최근 화제를 모은 넷플릭스 시리즈 '기리고' 촬영 비하인드를 전했다. 그는 극 중 클럽 신을 촬영해야 했지만 예상치 못한 어려움을 겪었다고 털어놨다.강미나는 "어릴 때 데뷔해서 클럽에 한 번도 가본 적이 없다"며 "클럽 신을 찍으려니 분위기를 전혀 모르겠고 혼자 연기하는 것도 너무 민망해서 부담이 컸다"고 말했다.결국 강미나는 연기에 몰입하기 위해 '취중 연기'를 감행했다고. 그는 "텀블러에 위스키를 조금 섞어 담아 조금씩 마시면서 촬영했다"고 밝혔다.이를 들은 조현아는 "어쩐지 진짜 취한 줄 알았다"며 "새벽에 몰래 탈출해 놀고 있는 비행 청소년 같은 느낌이 제대로 났다. 배역과도 정말 잘 어울렸다"고 칭찬했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr