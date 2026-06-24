임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'에 출연한다. / 사진=KBS

임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'에 출연한다. / 사진=KBS

개그맨 임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'을 촬영하며 겪었던 고충을 털어놨다.24일 KBS 2TV '웰컴 투 수근스쿨' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 방송인 이수근, 임우일, 가수 이미주, 이원식 PD가 참석했다.'웰컴 투 수근스쿨'은 나이 차이만 무려 70살이 나는 어린이와 어르신이 한 교실에 모여 함께 수업하고, 세대 공감을 이뤄가는 두 달간의 여정을 그린다. 이수근, 임우일, 이미주가 시골 학교 선생님이 되어 학생들과 특별한 추억을 쌓을 예정이다.임우일은 촬영 당시를 떠올리며 "나는 아이들과 지내본 적이 없어서 걱정이 많았다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "첫날 수업을 거부하고 눈물을 흘리는 아이들도 있었다. 버틸 수 있을까 싶었는데 다행히도 잘 해결이 됐다"고 회상했다.머리를 잘라야 하나 고민하기도 했다고. 임우일은 "머리카락을 4년 동안 길러왔다. 그런데 이번에 촬영을 하며 처음으로 머리를 자르고 싶었다"고 털어놨다. 그러면서" 내가 머리가 기니까 아이들이 혼란스러워했다. 머리가 긴 남자를 받아들이기 힘들어하더라"고 말해 눈길을 끌었다.'웰컴 투 수근스쿨'은 오는 25일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr