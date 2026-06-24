임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'에 출연한다. / 사진=KBS
임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'에 출연한다. / 사진=KBS
개그맨 임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'을 촬영하며 겪었던 고충을 털어놨다.

24일 KBS 2TV '웰컴 투 수근스쿨' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 방송인 이수근, 임우일, 가수 이미주, 이원식 PD가 참석했다.

'웰컴 투 수근스쿨'은 나이 차이만 무려 70살이 나는 어린이와 어르신이 한 교실에 모여 함께 수업하고, 세대 공감을 이뤄가는 두 달간의 여정을 그린다. 이수근, 임우일, 이미주가 시골 학교 선생님이 되어 학생들과 특별한 추억을 쌓을 예정이다.
임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'에 출연한다. / 사진=KBS
임우일이 '웰컴 투 수근스쿨'에 출연한다. / 사진=KBS
임우일은 촬영 당시를 떠올리며 "나는 아이들과 지내본 적이 없어서 걱정이 많았다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "첫날 수업을 거부하고 눈물을 흘리는 아이들도 있었다. 버틸 수 있을까 싶었는데 다행히도 잘 해결이 됐다"고 회상했다.

머리를 잘라야 하나 고민하기도 했다고. 임우일은 "머리카락을 4년 동안 길러왔다. 그런데 이번에 촬영을 하며 처음으로 머리를 자르고 싶었다"고 털어놨다. 그러면서" 내가 머리가 기니까 아이들이 혼란스러워했다. 머리가 긴 남자를 받아들이기 힘들어하더라"고 말해 눈길을 끌었다.

'웰컴 투 수근스쿨'은 오는 25일 오후 10시 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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