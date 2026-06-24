배우 박지현이 현실 직장인의 애환과 성장기를 그려내며 시청자들의 공감을 끌어냈다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 박지현이 현실 직장인의 애환과 성장기를 그려내며 시청자들의 공감을 끌어냈다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 박지현이 현실 직장인의 애환과 성장기를 그려내며 시청자들의 공감을 끌어냈다.지난 22일 첫 방송 된 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'에서 박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무에 권태를 느끼는 7년 차 직장인 차지윤 역을 맡아 극을 이끌었다.1, 2회에서는 무미건조한 일상을 살아가던 지윤이 강시우(서인국 분)를 만나며 변화를 맞는 과정이 그려졌다. 칼출근과 칼퇴근을 중시하는 '프로 일잘러' 지윤은 뛰어난 업무 능력을 갖췄지만 반복되는 회사 생활에 지쳐 퇴근 후 맥주 한 잔으로 하루를 마무리하는 인물이다. 여기에 대학 시절 첫사랑 가을(최경훈 분)에게 갑작스러운 잠수 이별까지 당한 그는 공허한 일상을 이어가던 중 신제품 생산라인 중단 사태를 해결하기 위해 찾은 공장에서 시우와 처음 마주했다.그러나 출시 일정 준수를 우선하는 지윤과 원칙을 중시하는 시우는 첫 만남부터 팽팽하게 맞섰다. 이후 지윤은 맞선 자리에 나간 사실까지 시우에게 들키며 예상치 못한 인연을 이어갔다.점차 시우의 진심은 지윤의 마음을 움직였다. 지윤의 능력을 높이 평가한 시우는 TF팀 합류를 권하며 "지금처럼 수첩에만 숨겨두기엔 차 선임의 가능성이 너무 아깝거든요"라고 말했다. 그의 진심 어린 한마디는 지윤에게 새로운 도전을 고민하게 만드는 계기가 됐다.결국 자신의 성과를 가로채고 팀원들에게 막말을 일삼는 상사 고영삼(홍우진 분) 책임과의 갈등이 극에 달한 끝에 지윤은 시우의 TF팀에 합류하기로 결심했다. 변화의 시작을 알린 엔딩은 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.박지현은 현실에 지친 직장인의 고단함부터 갑작스러운 이별이 남긴 상실감, 새로운 가능성을 마주한 설렘까지 폭넓은 감정선을 섬세하게 그려냈다. 특히 오랜 시간 기록해온 다이어리 속 시우의 피드백을 확인한 뒤 자신의 노력과 가능성을 인정받는 순간의 복잡한 감정을 밀도 있게 표현하며 몰입도를 높였다.또한 갑작스럽게 돌아온 가을에게 쌓였던 감정을 쏟아내는 장면과 술에 취한 채 시우에게 속마음을 털어놓는 장면에서는 애써 괜찮은 척해왔던 지윤의 외로움과 상처를 담담하게 풀어냈다. 흔들리는 눈빛과 미세한 표정 변화만으로 인물의 내면을 표현한 박지현은 생활감 있는 연기와 안정적인 감정선으로 차지윤의 서사를 설득력 있게 완성했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr