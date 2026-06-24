최현욱이 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최현욱이 '맨 끝줄 소년'에 출연한 이유를 밝혔다. 김규태 감독은 최현욱의 눈빛을 칭찬했다.24일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 제작발표회가 열렸다. 김규태 감독과 배우 최민식, 최현욱이 참석했다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최현욱은 뛰어난 작문 실력을 가진 공대 학부생 이강 역을 맡았다. 그는 "가장 큰 매력은 김규태 감독님과 최민식 선배님이 하신다는 거였다"며 선배들을 향한 존경심을 표했다. 또한 "글을 접했을 때, 두 분과 같이 그 자리에서 순식간에 빠져들었다. 이강 캐릭터가 절제돼 있지만, 그 안에서 다양한 모습을 보여줄 수 있다고 생각했다"고 작품 선택 이유를 밝혔다.김 감독은 최현욱에 대해 "눈빛 자체가 서스펜스다. 차분하고 고요하면서도, 뭔가 일이 일어날 거 같은 눈빛을 갖고 있다"고 칭찬했다. 이어 "현장에서 묵묵하게 있다가 슛이 들어가면 돌변해서 폭발적 에너지를 내고 집중해서 몰입하더라. 젊은 배우인데도 불구하고 성숙한 면이 보여서 놀라웠다"고 말했다. 그러면서 "최현욱 배우가 어디까지 성장할지 감독으로서 시청자로서 성장이 기대됐다"고 전했다.'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오후 5시, 넷플릭스에서 6부작으로 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr