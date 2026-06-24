배우 최민식이 넷플릭스 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최민식이 '맨 끝줄 소년'을 향한 애정을 나타냈다. 또한 열패감에 사로잡힌 인물을 자신의 자질한 면모, 자괴감 등의 감정을 넣어 표현했다고 밝혔다.24일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 제작발표회가 열렸다. 김규태 감독과 배우 최민식, 최현욱이 참석했다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.이 작품은 스페인 출신 후안 마요르가의 동명 희극이 원작이다. 최민식은 "전화를 받고 이 작품에 대해 이야기를 듣고 '어디서 많이 들었는데?' 싶더라. '옳다구나, 대본 주세요라'고 했다"고 전했다. 이어 "문학적 향기가 나는 작품이 그리웠다. 대중적이고 오락적인 작품도 많지만, '맨 끝줄 소년'은 생각할 여지가 있는 작품이다. 시청자들이 자기자신을 대입해볼 수 있는 여지도 있다. 작품이 시사하는 바가 있다"며 작품을 향한 애정을 표했다. 또한 "제자와 교수라는 구도가 요즘 트렌드와는 거리가 있지만, 오히려 그래서 신선했다. 그런 점들이 이 작품을 하게끔 했다"고 이야기했다.최민식은 열패감에 사로잡힌 국문학과 교수 허문오 역을 맡았다. 이런 인물을 어떻게 표현했을까. 최민식은 "저도 지질한 면이 많다. 누구에게나 남에게 얘기하지 못하고 드러나지 못하는 부러움, 열등 의식이 있지 않나. '나는 왜 이럴까' 자괴감이 있다. 누구나 한 번쯤 경험해봤을 것"이라고 말했다. 이어 "허문오는 심한 편이다. 대본이 워낙 잘 써있었다. 작가님한테 다시 한 번 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드린다. 마치 연극을 하는 것 같았다. 대본을 충실히 읽고 감독님과 작품 전체, 캐릭터에 대해 많은 이야기를 듣고 저도 의견을 내다 보니 자연스럽게 됐다. 김 감독님이 카리스마로 끌어줬다"고 이야기했다.'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr