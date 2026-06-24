사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 하루가 ‘수라상 홀릭 먹짱’ 왕자님으로 변신한다.오늘(24일) 방송되는 ‘슈돌’ 626회는 ‘너와 함께 시간여행’편으로, MC 랄랄과 스페셜 MC 곽튜브가 함께한다. 특히 이날 방송에서 경복궁에 등장한 하루 왕자의 비주얼이 공개된다.하루는 파스텔 톤의 수트를 입고 허리에 전통 문양을 수놓은 자수 돌띠를 두른 모습. 한국적인 아름다움이 물씬 느껴지는 전통 꽃 장식과 부토니에를 완벽히 소화했다.하루는 왕자의 품격을 보여주듯 위엄 있는 표정과 근엄한 걸음걸이로 아장아장 궁을 누빈다. 제 집인 냥 경복궁 곳곳을 누비는 하루의 여유로운 모습에 스페셜 MC 곽튜브는 “하루는 비주얼부터 애티튜드까지 왕자님의 위엄이 느껴진다”라며 귀여움에 입을 다물지 못한다고.왕자 비주얼을 자랑한 하루는 수라상을 받고 하루 왕자표 옹알이를 폭발시켜 귀여움을 배가시킨다. 신선로부터 한우 소갈비찜, 장어구이까지 진수성찬이 차려진 수라상에 하루는 “우와!”를 외치더니 “업떠! 다 머거”라며 당당히 음식을 대령하라 명한다고.하루는 인생 첫 장어구이에 “마이따!”라며 앙증맞은 발을 동동거리는가 하면, 장어가 최고라는 듯 손가락으로 ‘1등’ 포즈를 취해 고급 입맛을 인증한다고.한편, KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 월드컵 특집방송 편성 관계으로 인해 오늘(24일) 오후 10시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr