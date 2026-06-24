백진희가 금주를 하게 된 이유를 밝혔다. / 사진='지니이즈백' 유튜브 캡쳐

백진희가 대학 시절 만취한 사건을 회상했다. / 사진='지니이즈백' 유튜브 캡쳐

배우 백진희가 금주 이유를 공개했다.지난 23일 유튜브 채널 '지니이즈백'에는 '대학 찐친들이 폭로하는 백진희 대학 뽀시래기 시절! 술을 끊은 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.백진희는 대학 시절 절친들을 만나 가감 없는 흑역사 토크를 이어갔다. 백진희는 과거 과일소주가 처음 나왔을 당시, 개인적인 힘든 일이 겹쳐 지인들과 폭음했던 상황을 회상했다. 그는 "4명이 마시는데 옆에 술병이 8병 넘게 쌓여있었다"고 고백했다.만취한 백진희는 화장실에 다녀오겠다는 말만 남긴 채 친구들도 모르게 혼자 택시를 타고 귀가했다. 백진희는 "다음날 귀걸이는 물론이고 반지와 팔찌까지 싹 다 잃어버렸다"고 털어놨다. 심지어 이태원에서 집까지 멀지 않은 거리였음에도 불구하고 택시비가 8만 원 넘게 나오는 소위 '눈탱이'를 맞았다고 덧붙였다.백진희는 "술에 취한 내 모습이 무서웠다"며 그날 이후로 단호하게 술을 끊었다고 말했다. 그의 친구들 역시 "그때 이후로 술을 더 먹여보려 해도 절대 안 마시더라"고 증언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr