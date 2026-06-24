배우 옹성우의 단독 팬미팅 선예매가 하루 앞으로 다가왔다./사진제공=판타지오

배우 옹성우의 단독 팬미팅 선예매가 하루 앞으로 다가왔다./사진제공=판타지오

배우 옹성우의 단독 팬미팅 선예매가 하루 앞으로 다가왔다.옹성우는 7월 25일 서울 YES24 LIVE HALL에서 단독 팬미팅 '2026 ONG SEONGWU FANMEETING '를 열고 팬들과 만난다.팬미팅 티켓은 YES24를 통해 25일 오후 8시 멤버십 가입자를 대상으로 선예매가 진행되며, 26일 오후 8시에는 일반 예매가 시작된다.앞서 공개된 포스터 속 옹성우는 종이비행기를 든 채 환한 미소를 짓고 있다. 흰 티셔츠와 청바지 차림으로 청량한 분위기를 완성한 그는 특유의 밝은 에너지로 팬들의 관심을 모았다.이번 팬미팅은 다양한 무대와 토크, 프로그램으로 구성된다. 옹성우는 팬들과 보다 가까이 소통하며 그동안 전하지 못했던 이야기를 나눌 예정이다.최근 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 출연을 확정한 옹성우는 작품 활동과 함께 팬들과의 만남도 이어간다.옹성우는 2017년 그룹 워너원으로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 워너원은 지난 4월 공식 활동 종료 7년 만에 재결합해 엠넷 리얼리티 '워너원고'에 출연하며 화제를 모으기도 했다.'2026 ONG SEONGWU FANMEETING'은 7월 25일 오후 1시와 오후 5시 30분, 총 2회에 걸쳐 진행된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr