최민식, 최현욱이 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최민식이 '맨 끝줄 소년' 오디션장에서의 일화를 밝혔다. 오디션장에 함께했을 뿐 최현욱을 자신이 캐스팅한 건 아니라고 전했다. 또한 오디션 직후 밥을 산 건 최민식이 아닌 후배 최현욱이었다고 한다.24일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 제작발표회가 열렸다. 김규태 감독과 배우 최민식, 최현욱이 참석했다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최민식은 열패감에 사로잡힌 국문학과 교수 허문오 역을 맡았다. 최현욱은 뛰어난 작문 실력을 가진 공대 학부생 이강을 연기했다.작품 오디션이 끝난 직후 최민식과 최현욱은 함께 식사를 했다고. 최민식은 "최현욱을 최민식이 캐스팅했다는 항간의 소문은 어불성설이다"라고 해명해 웃음을 자아냈다.최민식은 오디션 자리에 동석했는데, 그 이유에 대해 최민식은 "저도 (이강 캐릭터를 할 배우가) 어떤 친구인지 궁금했다. 제 상대역이기도 하고 제가 젊은 배우들을 잘 모르고, 날 것의 연기를 보고 싶었기 때문이다. 감독님한테 '옆에 있으면 안 되겠냐'고 허락을 구했다"고 밝혔다. 이어 "감독님이 '어떤 친구가 낫냐'고 상의를 해주셨다. 현장에 조감독님, 프로듀서도 있었다. 서로 의견이 좁혀진 거다"고 당시 상황을 전했다.최민식이 밥을 샀다고 알려진 '최민식, 최현욱 식사 회동'에 대해서 최민식은 "그날 자기가 밥을 사겠다더라"며 자신이 아닌 최현욱이 밥을 샀다는 의외의 일화를 풀어놨다. 그는 "오디션 끝나니까 저녁 시간 쯤이 돼서 '밥 먹으러 가야하는데, 같이 갈래?' 했더니 자기가 사겠더라"고 전했다. 결국 최현욱이 산 거냐는 물음에 "회사가 샀겠죠"라고 답하며 웃음을 터트렸다.'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오후 5시, 넷플릭스에서 6부작으로 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr