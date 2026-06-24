'나솔' 32기 빌런 상철, ♥옥순밖에 없다더니…영숙에게 고백 "내게 부합하는 분"

상철이 옥순에 이어 영숙에게 호감을 표현한다./사진제공=SBS Plus·ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 32기 상철이 광수를 의식하며 분위기를 싸늘하는 만드는 발언으로 '빌런'에 등극한 가운데, 옥순에 이어 영숙에게 호감을 표현한다.24일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 첫 데이트 후 더욱 적극적으로 마음을 표현하는 32기 돌싱남녀의 로맨스 행보가 그려진다.이날 옥순과 ‘4대 1 데이트’에 나선 영수, 광수, 상철, 경수는 식당에서의 단체 데이트 후 ‘1대1 대화’에 들어간다. 첫 번째로 옥순과 마주앉은 영수는 옥순을 택한 이유를 어필한다. 그러나 본의 아니게 말실수를 해 분위기를 싸늘하게 만든다.이어 광수도 진지하게 호감을 표현하고, 상철은 옥순에게 “전 옥순님밖에 없다고 생각하고 있다. 어떻게 좋아하는 사람이 둘, 셋이 되겠냐?”며 확신의 발언을 건넨다. 반면 경수는 “제가 자녀가 있으니까 (무자녀인 옥순 님이) 부담되실까 봐”라며 조심스러워한다.영숙은 2일 차 밤 ‘로맨스 다크호스’로 급부상한다. 데이트를 마치고 돌아온 돌싱남들이 모두 영숙에게 대화를 신청하는 것. 영호는 영숙을 보자마자 ‘1대 1 대화’를 청하면서 “제 1순위가 정숙 님이 맞긴 한데, 사실 2순위는 영숙 님”이라고 고백한다. 상철도 영숙에게 “제게 부합하는 분은 딱 두 분이다. 옥순 님과 영숙 님”이라고 어필한다.영수는 연이은 말실수로 돌싱녀들의 안타까운 지적을 받는다. 영수는 공용 거실에서 영자에게 계속 짓궂은 농담을 던져 모두를 당황케 한다. 영자는 “어떡하지? (영수 님이) 실수를 많이 하시네”라고 꼬집고, 데프콘은 “단어 표현이 약간 자극적이다”라며 아쉬워한다.잠시 후 돌싱녀들은 여자 방에 모여 영수에 대해 “말할수록 깎아먹는 스타일”이라고 우려하고, 급기야 옥순은 “마이너수!”라는 애칭을 붙인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr