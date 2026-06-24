'참교육'이 공개 3주 차에도 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위를 유지하고 있다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '참교육'이 공개 3주 차에도 글로벌 시청자들의 관심을 꾸준히 받고 있다. 공개 3주 차 기준 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위를 유지하며 꾸준한 시청 성과를 기록했다. 국내는 물론 아시아를 비롯한 여러 국가에서 상위권에 오르며 존재감을 나타내고 있다.'참교육'은 무너지 교육 환경을 바로 세우기 위한 교권보호국의 이야기를 그린 작품으로, 배우 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈이 주연했다. 공개 3주 차 기준 1180만 시청수(시청 시간을 작품 총 러닝타임으로 나눈 값)와 1억2620만 시청 시간을 기록하며 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 또한 한국을 비롯해 베트남, 대만, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등 19개 국가에서 1위를 차지했으며, 총 85개 국가 TOP 10 리스트에 이름을 올렸다.'참교육'은 공개 직후부터 국내외 시청자들의 관심을 받으며 순항하고 있다. 공개 이후 현재까지 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 유지하고 있으며, 공개 첫 주 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위에 오른 데 이어 3주 연속 정상을 지켰다.국내 화제성 지표에서도 존재감을 보였다. 공개 2주 차 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 기준 TV·OTT 통합 드라마 화제성 부문 1위에 올랐으며, 3주 차에도 작품과 출연 배우들이 상위권에 이름을 올렸다.'참교육'은 가상의 정부 기관인 교권보호국을 배경으로 학교 현장에서 벌어지는 다양한 문제를 다루는 작품이다. 교육 현장의 현실을 소재로 한 이야기와 개성 있는 캐릭터들이 어우러지며 시청자들의 관심을 받고 있다.'참교육'은 넷플릭스에서 시청할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr