신예은이 '닥터 섬보이'에서 열연 중이다. / 사진=ENA

신예은이 '닥터 섬보이'에서 열연 중이다. / 사진=ENA

배우 신예은이 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'에서 섬세한 감정 연기를 선보였다.'닥터 섬보이' 7, 8회에서는 할머니 오미자(길해연 분)가 치료를 포기하려 한다는 사실을 알게 된 육하리(신예은 분)가 충격에 빠지는 모습이 그려졌다. 육하리는 오미자에게 "할머니까지 없으면 나 진짜 고아인데!"라고 말하며 감정을 쏟아냈고, 치료를 권하며 진심을 전했다.이후 잠든 줄 알았던 할머니의 죽음을 마주한 육하리는 참아왔던 눈물을 쏟아내며 무너져내렸다. 장례식 날에는 영정 사진 앞에 할머니가 좋아했던 파스타를 올려두며 마지막 인사를 건넸다. 이후 애써 평소처럼 일상을 이어가려 했지만, 육하리는 여전히 상실감에 빠져있었다.극 중 신예은은 소중한 사람을 떠나보낸 육하리의 감정을 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 특히 눈빛과 표정, 작은 행동까지 세밀하게 표현하며 한층 깊어진 연기력을 보여줘 눈길을 끌었다. 극의 중심을 안정적으로 이끌고 있는 신예은이 남은 회차에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 극 말미 육하리는 도지의(이재욱 분)와 다시 가까워졌다. 앞서 할머니의 치료 거부를 두고 도지의에게 서운함을 느꼈지만, 묵묵히 곁을 지키며 마음을 전하는 그의 진심을 확인한 뒤 조금씩 마음을 열었다. 이에 두 사람이 앞으로 어떤 관계를 이어갈지 이목이 집중된다.'닥터 섬보이'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr