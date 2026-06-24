'신입사원 강회장'에서 강방글 역을 맡은 이주명 / 사진=JTBC

'신입사원 강회장'에서 강방글 역을 맡은 이주명 / 사진=JTBC 이 과정에서 이주명은 강방글의 밝고 유쾌한 모습부터 냉철한 판단력과 결단력을 갖춘 면모까지 폭넓게 그려냈다. 특히 최성물산 구조조정 과정에서는 직원들을 먼저 생각하는 모습을 섬세하게 표현하며 공감을 이끌어냈고, 강방글의 존재감을 더욱 키웠다.



아버지 강용호 회장을 향한 진심을 보여주는 장면에서는 깊이 있는 감정 연기로 몰입감을 높였다. 또 강재성을 자신의 편으로 끌어들이는 장면에서는 차분하면서도 단호한 모습으로 극의 긴장감을 더했다. 이처럼 이주명은 강방글 캐릭터를 입체적으로 그려내며 시청자들의 이목을 끌었다.

이 과정에서 이주명은 강방글의 밝고 유쾌한 모습부터 냉철한 판단력과 결단력을 갖춘 면모까지 폭넓게 그려냈다. 특히 최성물산 구조조정 과정에서는 직원들을 먼저 생각하는 모습을 섬세하게 표현하며 공감을 이끌어냈고, 강방글의 존재감을 더욱 키웠다.아버지 강용호 회장을 향한 진심을 보여주는 장면에서는 깊이 있는 감정 연기로 몰입감을 높였다. 또 강재성을 자신의 편으로 끌어들이는 장면에서는 차분하면서도 단호한 모습으로 극의 긴장감을 더했다. 이처럼 이주명은 강방글 캐릭터를 입체적으로 그려내며 시청자들의 이목을 끌었다.

배우 이주명이 '신입사원 강회장'에서 똑 부러지는 재벌가 막내딸 역을 맡아 열연 중이다. 앞서 이주명은 배우 김지석의 12살 연하 여자친구로 주목받은 바 있다.이주명은 지난 20, 21일 방송된 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'에서 최성그룹 막내딸 강방글 역으로 출연했다. 강방글은 강용호(손현주 분) 회장의 친딸이라는 사실이 공개된 데 이어 전략기획팀장에 오르며 새로운 변화를 맞았다.이후 강방글은 자신의 입지를 흔들려는 강재경(전혜진 분)에 맞서 스마일 인베스트먼트를 활용해 반격에 나섰다. 또 강재경의 폭주로 위기를 맞은 상황에서 최성그룹을 지키기 위해 구치소에 수감된 오빠 강재성(진구 분)을 자신의 편으로 끌어들이며 승계 전쟁의 흐름을 바꿨다.이주명이 활약 중인 '신입사원 강회장'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr