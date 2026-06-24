조현아가 위고비 사용 후기를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

조현아가 위고비 사용 후 요요가 왔다고 털어놨다. / 사진='조현아의 평범한 목요일 밤' 유튜브 캡쳐

가수 조현아가 다이어트약 위고비의 현실적인 후기를 고백했다.지난 23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 배우 강미나가 게스트로 출연해 조현아와 여의도 한강 피크닉을 즐기는 모습이 그려졌다.조현아는 최근 온라인에서 화제가 된 자신의 다이어트 관련 기사들을 언급하며 위고비 사용 후기를 솔직하게 밝혔다. 조현아는 "위고비를 3개월 정도 했더니 살이 정말 확 빠졌다"고 당시의 효과를 인정했다. 하지만 "그래서 요요가 왔다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.조현아는 다이어트 성공 사례로 유명한 강미나에게 "너는 요요 안 오는 거 같다"고 말했다. 강미나는 이에 "쪘는데 '내일도 출근!"에서 래시가드를 입고 서핑하는 씬이 있다"며 "수영복을 입어야 되니까 발등에 불 떨어져서 급하게 뺐다"고 털어놨다.강미나는 최근 공개된 tvN 드라마 '내일도 출근!'에서 새움전자 DA사업부 상품기획 1팀 사원 윤노아 역을 맡았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr