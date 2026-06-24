가수 조현아가 다이어트약 위고비의 현실적인 후기를 고백했다.
지난 23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 배우 강미나가 게스트로 출연해 조현아와 여의도 한강 피크닉을 즐기는 모습이 그려졌다. 조현아는 최근 온라인에서 화제가 된 자신의 다이어트 관련 기사들을 언급하며 위고비 사용 후기를 솔직하게 밝혔다. 조현아는 "위고비를 3개월 정도 했더니 살이 정말 확 빠졌다"고 당시의 효과를 인정했다. 하지만 "그래서 요요가 왔다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
조현아는 다이어트 성공 사례로 유명한 강미나에게 "너는 요요 안 오는 거 같다"고 말했다. 강미나는 이에 "쪘는데 '내일도 출근!"에서 래시가드를 입고 서핑하는 씬이 있다"며 "수영복을 입어야 되니까 발등에 불 떨어져서 급하게 뺐다"고 털어놨다.
강미나는 최근 공개된 tvN 드라마 '내일도 출근!'에서 새움전자 DA사업부 상품기획 1팀 사원 윤노아 역을 맡았다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 배우 강미나가 게스트로 출연해 조현아와 여의도 한강 피크닉을 즐기는 모습이 그려졌다. 조현아는 최근 온라인에서 화제가 된 자신의 다이어트 관련 기사들을 언급하며 위고비 사용 후기를 솔직하게 밝혔다. 조현아는 "위고비를 3개월 정도 했더니 살이 정말 확 빠졌다"고 당시의 효과를 인정했다. 하지만 "그래서 요요가 왔다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
조현아는 다이어트 성공 사례로 유명한 강미나에게 "너는 요요 안 오는 거 같다"고 말했다. 강미나는 이에 "쪘는데 '내일도 출근!"에서 래시가드를 입고 서핑하는 씬이 있다"며 "수영복을 입어야 되니까 발등에 불 떨어져서 급하게 뺐다"고 털어놨다.
강미나는 최근 공개된 tvN 드라마 '내일도 출근!'에서 새움전자 DA사업부 상품기획 1팀 사원 윤노아 역을 맡았다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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