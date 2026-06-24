'킬잇' 최미나수가 팀 미션 도중 눈물을 흘렸다. / 사진=tvN '킬잇' 영상 캡처

'킬잇' 7회에서는 김보우, 올로호요, 우와가 최종 탈락했다. / 사진제공=tvN '킬잇'

'킬잇' 최미나수가 팀 미션 도중 부담감을 토로하며 눈물을 쏟았다.지난 24일 방송된 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')에서는 17인의 스타일 크리에이터들이 각 레이블의 키 컬러에 맞는 브랜딩 필름을 제작하고, 우승팀만이 전원 생존할 수 있는 '레이블 컬러 팀 미션'을 수행했다.먼저 '화이트 레이블'이 촬영에 돌입했다. 각 레이블 당 촬영 시간이 2시간으로 한정된 상황. 가까스로 촬영을 마친 최미나수는 모니터링 후 "너무 못생기게 나왔다"며 아쉬움을 드러냈지만 이미 제한시간이 끝난 후였다.최미나수는 인터뷰를 통해 "준비한 콘셉트가 있었는데 시간이 없었다"고 속내를 털어놨다. 이어 "이전에 몇몇 참가자들이 '승무원 같다', '아나운서 같다'는 말을 했다. 그래서 더 파격적으로 도전하려 했던 것 같다"며 "만족한 결과물이 아니어서 아쉬움이 있다"고 눈시울을 붉혔다.'레드 레이블'은 완벽주의 성향으로 인해 뜻밖의 난관에 부딪혔다. 참신한 아이디어로 극찬을 받았지만, 디테일에 욕심을 내다가 시간 부족 사태에 직면한 것. 급박한 상황 속에서 소통 오류까지 생기자 팀원들은 답답함을 토로했고, 결국 시간 내에 2컷을 찍지 못한 채 촬영을 마무리했다.'블랙 레이블'은 촬영 내내 긴장감이 이어졌다. 디렉팅을 맡은 지원과 아이디어를 기획한 보미는 사사건건 날을 세웠고, 불편한 분위기 속에서 팀원들도 불만이 극에 달했다. 팀 미션을 마무리한 뒤 숙소에 돌아온 보미와 지원은 대화를 통해 묵은 감정을 털어냈다. 이때 보미는 "남들이 '블랙 레이블'이 최약체라고 얘기하는 게 짜증이 나서 제대로 보여줘야 한다는 생각에 조바심이 났었다"고 진심을 털어놓으며 사과했고, 지원 역시 미안함을 드러내며 화해했다.팀 미션의 우승은 '화이트 레이블'에게 돌아갔고, MVP로 최미나수가 뽑히며 뭉클한 반전 드라마를 완성했다. 반면 탈락자 후보는 레이블 리더들의 선택에 의해 '블랙 레이블' 김보우와 올로호요, '레드 레이블' 요요와 우와로 결정됐다. 우승팀 리더인 차정원과 신현지가 '탈락 후보' 4인 중 하나의 생존자를 선택해야하는 상황. 두 사람은 고민 끝에 요요를 생존시켰고 김보우, 올로호요, 우와는 최종 탈락했다.'킬잇'은 매주 화요일 10시 10분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr