/ 사진 제공: KBS 2TV 새 주말드라마

/ 사진 제공: KBS 2TV 새 주말드라마

배우 하석진과 안희연이 '사랑이 온다'로 호흡을 맞춘다. 전작인 KBS2 '사랑을 처방해드립니다'는 최근 회차에서 닐슨코리아 전국 가구 기준 15.9%를 기록하며 자체 최고 시청률을 달성했다.오는 7월 25일 저녁 8시 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다'(연출 홍석구 / 극본 이경희 / 제작 몬스터유니온, 콘텐츠지)는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다.'사랑이 온다'는 '함부로 애틋하게', '세상 어디에도 없는 착한 남자', '미안하다, 사랑한다' 등을 집필한 이경희 작가와 '여왕의 집', '미녀와 순정남', '하나뿐인 내편' 등을 연출한 홍석구 감독이 의기투합한 새 주말극이다.24일 공개된 스틸에는 보기만 해도 가슴이 몽글몽글해지는 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)의 순수하고 찬란했던 시절의 모습이 담겨 있다. 가혹한 현실의 벽에 부딪히기 전, 두 청춘이 함께 써 내려갔던 가장 따뜻한 레시피가 공개된다.극 중 하석진은 완벽한 스펙을 갖춘 이탈리안 레스토랑 오너셰프 김무진 역을, 안희연은 고단한 현실 속에서도 특유의 당차고 맑은 에너지를 잃지 않는 반찬가게 직원 한규림 역을 맡았다.공개된 스틸 속 두 사람은 운명 같은 타이밍으로 버스정류장에서 마주친다. 마치 커플티를 입은 듯한 김무진과 한규림의 모습이 호기심을 유발한다. 이후 아르바이트 현장에서 예상치 못하게 다시 조우한 데 이어, 처음 만났던 버스정류장에서 또 한 번 우연히 마주친다.또 다른 스틸에서는 이미 한층 가까워진 두 사람이 보인다. 한규림의 동생들과 함께한 자리에서 김무진은 아이들 곁에 녹아들며 지친 그녀의 일상에 위로 한 그릇을 건넨다. 그런 그를 바라보는 한규림의 표정에는 든든함과 함께 한 뼘 더 깊어진 마음이 묻어난다. 이토록 서로에게 소중한 존재가 된 두 사람이 결국 가슴 아픈 이별을 맞이해야 했던 사연은 무엇일지 궁금해진다.'사랑이 온다' 제작진은 "하석진과 안희연의 달달한 연기 호흡과 눈을 뗄 수 없게 만드는 청량한 케미스트리가 극 초반을 완벽하게 견인할 것"이라며 "반복되는 우연을 운명적인 사랑으로 만들어가는 두 청춘의 설레는 첫사랑 서막을 관심을 갖고 지켜봐 달라"고 전했다.KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다'는 오는 7월 25일 저녁 8시에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr