가수 최유정이 그룹 아이오아이 활동 종료 후 느낀 솔직한 심경을 전했다. / 사진=유튜브 채널 '인생84' 영상 캡처

가수 최유정이 기안84와 진솔한 이야기들을 나눴다. / 사진=유튜브 채널 '인생84' 영상 캡처

가수 최유정이 그룹 아이오아이(I.O.I)의 활동 종료 후 슬럼프를 겪었다고 고백했다.지난 23일 유튜브 채널 '인생84'에는 '최유정과 함께'라는 제목의 영상이 게재됐다. 기안84는 최유정의 집에 방문해 '프로듀스 101' 시절부터 최근 아이오아이 재결합 근황까지 다양한 이야기를 나눴다.집 구경을 마친 두 사람은 서로의 얼굴을 그려주는 시간을 가지며 자연스러운 토크를 이어갔다. 기안84는 최유정에게 "예능이랑 방송은 그렇게 많이 안 한 것 같은데 일부러 안 나간 거냐"고 물었다. 이에 최유정은 "제가 좀 힘들어했다. 예능을 하려면 약간 깡이 필요하고 남이 나를 어떻게 생각하는지 신경을 안 써야 하는데 저는 그게 안 됐다"고 솔직하게 답했다.이어 최유정은 무대 위에서 느꼈던 압박감도 고백했다. 그는 "무대에 서면 관객들의 눈빛이 '얼마나 잘하나 보자'라고 하는 것처럼 느껴져 힘들었다"며 "회사에 말씀드려 활동도 쉬었고, 연예계가 나랑 안 맞는 것 같아 진짜로 그만둬야 하나 고민하기도 했다"고 덧붙였다.특히 최유정은 아이오아이로 얻었던 폭발적인 인기가 부담으로 다가왔다고. 그는 "처음이 너무 화려했고 그게 계속 유지되지 않는다는 걸 받아들이는 과정에서 '더 이상 사랑받을 수 없구나. 이제 (나의) 관심은 끝났구나'고 극단적으로 생각했다"고 회상했다. 이에 기안 84는 "나이가 어렸으니까 그렇게 받아들였을 수도 있을 것 같다"고 위로했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr