김영희 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

김영희가 타향살이 시절 겪은 외로움과 동고동락 에피소드를 전했넸다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

김영희가 타향살이 시절 겪은 외로움과 동고동락 에피소드를 전하며 청춘들에게 진심 어린 조언을 건넸다.22일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '타향살이' 특집으로 꾸며진 가운데 "타향살이가 외롭고 버겁습니다. 버텨야 할까요? 돌아가야 할까요?"라는 사연이 소개됐다.'말자 할매' 김영희는 개그맨의 꿈을 안고 대구에서 40만 원만 들고 상경했던 시절을 떠올렸다. 그는 서울 관악구 봉천동 낙성대 인근에서 남자 대학 동기 두 명, 개그우먼 지망생이었던 여자 후배 한 명과 함께 생활했다고 말했다.이어 함께 지내다 보면 마음이 어긋나는 순간이 생긴다며 공금 사용 문제로 갈등을 빚은 남자 동기 한 명이 먼저 집을 나갔다고 전했다. 이후 남은 남자 동기 한 명이 방 하나를 혼자 쓰고, 자신과 여자 후배는 안방에서 생활하게 됐다고 설명했다.김영희는 "어느 날 남자 동기가 안방에서 자게 해달라고 하더라"며 "가위에 눌렸는데 창문에 입이 찢어진 귀신을 봤다고 했다. 그때부터 방 두 칸짜리 집인데 안방에서 셋이 잤다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "결국 각자의 삶을 살기로 했는데 두 친구가 정분이 났더라. 그런데 나만 몰랐다"라고 덧붙이며 당시를 유쾌하게 회상했다.김영희는 "마음 붙일 끈 하나 가진 것이 중요하다. 너무 외롭고 낯설다고만 생각하지 말기를 바란다"며 "지금 사는 곳이 제2의 고향이라고 생각하고 옆에 있는 친구들 소중하게 생각하길 바란다"라고 조언했다.게스트로 출연한 황치열 역시 부모님의 반대와 10년의 무명 생활을 견뎌낸 경험을 바탕으로 타향살이 청춘들에게 위로를 전했다. 황치열은 "그때는 힘들지언정 돌이켜보면 큰 힘이 되는 시간이다"라며 "과감하게 내가 하고자 하는 걸 가슴에 품었으니까 그 뛰는 심장 부여잡고 잘 견디다 보면 좋은 시간이 찾아올 것"이라고 응원의 메시지를 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr