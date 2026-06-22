배우 류혜영이 공식 행사에 참석해 포즈를 취했다./사진=텐아시아DB

'나 혼자 산다'가 6월 3주 주간 2054 시청률 예능프로그램 1위에 오르며 2주 연속 정상을 지켰다./사진제공=MBC

MBC '나 혼자 산다'가 6월 3주 주간 2054 시청률 예능프로그램 1위에 오르며 2주 연속 정상을 지켰다. 배우 류혜영의 꾸준한 일상 루틴과 코드 쿤스트, 에픽하이의 유쾌한 축구 응원전이 웃음과 공감을 안겼다.지난 19일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 배우 류혜영의 자취 11년 차 싱글 라이프와 코드 쿤스트가 절친 에픽하이와 함께 대한민국 축구대표팀 경기를 응원하는 모습이 그려졌다.닐슨코리아에 따르면 이날 방송은 수도권 가구 기준 시청률 6.1%를 기록하며 금요일 예능프로그램 1위에 올랐다. 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심 지표인 2054 시청률 역시 4.1%를 기록해 금요일 예능프로그램 1위를 차지했으며, 6월 3주 주간 2054 시청률 예능프로그램 1위에 오르며 2주 연속 정상을 유지했다. 분당 최고 시청률은 7.0%까지 치솟았다.'최고의 1분'은 류혜영이 최애 메뉴인 회덮밥을 먹은 뒤 5년 동안 단 하루도 빠짐없이 이어온 일기 쓰기 루틴을 실천하는 장면이었다. 류혜영은 "집에 가만히 앉아 있는 것조차 못 할 정도로 불안했던 시기가 있었다"며 일기를 쓰게 된 계기를 털어놨고, 자신만의 속도로 삶을 기록하는 모습이 공감을 자아냈다. 해당 장면은 분당 최고 시청률 7.0%를 기록했다.자취 11년 차인 류혜영은 꾸밈없는 일상을 공개했다. 직접 꾸민 구축 아파트에서 생활하는 그는 '주부 브이로그'를 보며 생활 노하우를 배우고, 외국어 공부와 독서를 꾸준히 이어갔다. 3년째 이어온 '슬로 러닝'은 류혜영의 삶의 태도를 보여주는 루틴이었다.그는 "거북이여도 도착만 하면 된다"며 남들의 속도보다 자신의 리듬을 지키는 삶의 방식을 전했다. 슬로 러닝 도중 택시를 타고 이동하는 모습에는 '펀런 창시자' 전현무와 '찐런 아이콘' 기안84의 상반된 반응이 더해져 웃음을 안겼다.류혜영은 회덮밥과 자신만의 음료 조합으로 식사를 즐긴 뒤 오랜 시간 이어온 일기 쓰기와 독서를 통해 스스로를 다독이는 시간을 가졌다. 이어 드라마 '응답하라 1988' 이후 쏟아진 관심 속에서 겪었던 불안과 두려움을 고백하며 "각자만의 시기가 있는 것 같다"고 말했다. 또 "남들이 절 지나갈 때 불안감이 들어 같이 빨라질 때가 있다. 그런데 그럴 것 없이 내 속도로 가면 된다. 그 시간을 지나고 나니 많이 성장해 있었다"며 시청자들에게 따뜻한 위로를 건넸다.코드 쿤스트는 대한민국 축구대표팀 경기를 앞두고 몇 달 전부터 생활 패턴을 맞추며 '미라클 모닝'을 실천하는 열정을 보였다. 자신의 이름이 새겨진 유니폼까지 준비한 그는 작업실에서 절친 에픽하이와 함께 응원전에 나섰다.코드 쿤스트와 에픽하이는 경기 내내 '방구석 감독 모드'를 가동하며 거침없는 입중계를 이어갔다. 특히 타블로가 "내가 화장실에 가면 골이 들어간다"는 징크스를 언급한 직후 실제로 대한민국의 득점이 터지자, 멤버들이 타블로를 화장실에 붙잡아 두려는 모습으로 웃음을 더했다.또한 코드 쿤스트는 경기 전 황인범 선수와 오현규 선수의 활약을 예상하며 '문어 코선생'으로 활약했고, 역전 상황에서는 에픽하이와 함께 자리에서 벌떡 일어나 포효하며 현장의 열기를 고스란히 전했다.오는 26일 방송에서는 3일 만에 휴일을 맞은 김신영의 밀린 집안일 현장과 박지현이 '패션 코치' 코드 쿤스트와 함께 스타일 변신에 도전하는 모습이 예고됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr