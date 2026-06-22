소지섭이 송승헌에 대한 고마움을 표했다./사진=텐아시아DB

소지섭이 송승헌을 유일하게 팔로잉한다고 밝혔다./사진제공=SBS

소지섭이 송승헌과 각별한 사이임을 밝혔다.지난 21일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 소지섭이 스페셜 게스트로 출연했다.이날 소지섭은 SNS에서 유일하게 팔로우하고 있는 사람이 송승헌이라고 밝혔다. 그는 "신인 시절 넉넉하지 않을 때 인천에서 출퇴근을 했다. 차비가 너무 아까워서 형한테 말했더니 언제든지 와서 자고 가라더라. 어머님이 밥도 해 주시고 저한테 정말 소중한 사람이 됐다"며 남다른 애정을 보였다.소지섭은 몸매 관리 비결을 묻자 "작품을 할 땐 최선을 다하고, 쉴 때는 왔다 갔다 한다"고 밝혔다. 그러면서 "작품 안 할 때는 하루에 3kg 찌기도 한다. 먹는 걸 워낙 좋아한다"며 입금 전후가 다르다고 설명했다.소지섭은 2020년 아나운서 출신 조은정과 결혼했다. 조은정은 1994년생으로 1977년생 소지섭과 17살 차이가 난다. 조은정은 현재 SNS를 하지 않는 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr