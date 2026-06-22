윤형빈이 사업으로 20억의 손해를 봤다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

윤형빈이 사업으로 20억의 손해를 봤다고 밝혔다./사진제공=SBS Plus

개그맨 윤형빈이 사업에 대한 남다른 애정을 드러낸다.22일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’(이하 ‘귀묘한 이야기2’) 25회에서는 ‘흥망’을 주제로 윤형빈, 크리에이터 엄은향이 출연한다.윤형빈은 시작부터 “좋은 기운만 쏙쏙 받아가겠다”라며 의욕을 보인다. MC 이국주는 주제를 공개하며 “인생에서 ‘폭망’했던 경험이 있냐”고 묻는다.윤형빈은 “가장 ‘폭망’했던 때는 코로나 시기가 아닌가 싶다. 공연장은 워낙 코로나 때 직격탄이니까. 공연장으로 이미 몇천만 원씩 손해를 보고 있는데 ‘코로나 흐름에 하향을 탔으니까 상향을 가자’라는 생각에 밀키트 사업을 했다. 이것도 또 안 됐다”라고 말한다.이국주가 “코로나 때 밀키트 엄청 잘 됐을 거 같다”라고 의아해하자 윤형빈은 “밀키트 오프라인 매장을 했다. 사람들이 안 오더라”며 한숨을 쉰다.아내(정경미)가 막지 않았냐는 질문에 윤형빈은 “이야기를 안 했다. 이야기하면 하지 말라고 그러지. 한 20억 정도 손해를 보지 않았나 싶다”라고 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr