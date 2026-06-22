장근석이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB



양경희 감독의 '조선 남자 X MZ여자 그리고 게이남자'에 대해 장근석은 훅과 턴, 컷으로 이어지는 빠른 편집을 짚으며 "처음 등장할 때부터 눈길을 끄는 장면들이 많았다"고 평가했다. 이어 그는 박진감 있는 연출과 몰입감을 높이는 구성에 호평을 보냈다. 장근석이 '디렉터스 아레나'에 출연했다. / 사진=ENA 양경희 감독의 '조선 남자 X MZ여자 그리고 게이남자'에 대해 장근석은 훅과 턴, 컷으로 이어지는 빠른 편집을 짚으며 "처음 등장할 때부터 눈길을 끄는 장면들이 많았다"고 평가했다. 이어 그는 박진감 있는 연출과 몰입감을 높이는 구성에 호평을 보냈다.

장근석이 '디렉터스 아레나'에서 재치있는 일침을 가해 웃음을 안겼다.장근석은 지난 19일 방송된 ENA '디렉터스 아레나' 6회에서 파이널 진출을 앞둔 1대1 매치 심사에 나서 감독들의 작품을 세심하게 살폈다.이날 방송에서는 10인의 생존자가 둘 중 한 명만 살아남는 3라운드 미션에 돌입했다. 1라운드 미션으로 공개됐던 90초 티저가 숏드라마 1, 2화 본편으로 완성돼 심사대에 오른 가운데, 스탑버튼 평가가 진행됐다. 장근석 역시 차분한 태도로 심사에 집중하며 참가자들의 작품을 꼼꼼하게 살폈다.감독들의 작품이 차례로 공개되자 장근석은 작품의 의도와 구성까지 세심하게 짚어내며 존재감을 보여줬다. 정주 감독의 '사람 없음' 속 스스로 구급차를 부르는 좀비를 두고는 "주민들을 쫓아내기 위한 집단의 작전일 수도 있겠다"며 작품이 담고 있는 사회적 메시지를 읽어냈다. 또 한상일 감독이 '나만 모르는 내 사랑 이야기'의 핵심 반전을 3화에 배치했다고 밝히자 "1, 2화까지는 서론인데 핵심은 오늘 볼 수가 없군요"라며 재치 있는 일침을 가했다.방송 말미 펼쳐진 이주승 감독의 데스매치에서는 장근석의 유쾌한 입담이 빛났다. 이주승 감독이 '살인자 윗집 그녀'에서 연출과 연기를 동시에 맡았다고 하자 장근석은 직접 "레디 액션"을 외치며 감독에서 배우로 순식간에 전환되는 모습을 재연해 웃음을 안겼다.'디렉터스 아레나'는 매주 금요일 오후 11시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr