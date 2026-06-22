최여진, 김재욱이 '가짜 뉴스' 입장 표명에 나선다. /사진제공=SBS

최여진, 김재욱이 '가짜 뉴스' 입장 표명에 나선다. /사진제공=SBS

최여진, 김재욱이 재벌설, 교주설 등 '가짜 뉴스'들에 대한 입장 표명에 나선다.오는 23일 오후 10시 40분 방송되는 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에서는 최여진, 김재욱 부부의 3층 신축 신혼집이 최초 공개된다.최근 진행된 SBS ‘동상이몽2’ 스튜디오 녹화에는 최여진이 결혼식 이후 1년 만에 등장했다. 그동안 텐트와 카라반을 전전하며 일명 ‘홈리스’ 생활을 이어왔던 최여진 부부는 드디어 신혼집 완공 소식을 전했다.멀리서도 한눈에 시선을 사로잡는 핫핑크 색의 3층 쌍둥이 저택이 공개되자 스튜디오에서는 감탄이 쏟아졌다. 특히 남편 김재욱이 직접 디자인한 감각적인 내부 모습에 출연진의 입주 문의가 빗발쳤다는 후문이다. 가평 리버뷰가 한눈에 들어오는 시원한 통창 인테리어부터 서장훈조차 거뜬한 높은 층고, 집 앞에 자리한 대형 수영장까지 갖춘 뉴 하우스에 기대가 모인다.두 사람의 신혼집 완공 소식에 결혼 동기 박하나 부부가 첫 손님으로 등장했다. 평소 가족처럼 친밀한 관계를 이어왔던 두 부부는 시작부터 반가움을 감추지 못했다. 집구경이 시작되자 이들 역시 대저택의 위용에 눈독을 들이는 모습으로 웃음을 자아냈다.박하나는 최근 화제를 모았던 양치승 관장을 돕게 된 비하인드를 고백했다. 이어 달달한 신혼 일상까지 아낌없이 털어놨다. 특히 남편 김태술은 결혼 당시 예물로 받았던 주식의 반전 투자 이익률을 깜짝 공개했다.최여진은 그동안 부부를 둘러쌌던 재벌설, 교주설 등 황당한 가짜 뉴스를 잡기 위해 직접 두 팔을 걷어붙였다. 결혼 이후에도 끊임없는 루머에 시달리며 겪었던 고통을 토로한 최여진은 불과 몇 개월 전 또 하나의 충격적인 가짜 뉴스가 퍼졌다고 고백했다.이에 김태술 역시 “재산이 8000억 원 있다는 소문을 들었다”며 새로운 폭로를 보탰다. 근거 없는 각종 악성 루머에 정면 돌파하기로 결심한 최여진, 김재욱 부부가 직접 밝히는 입장은 무엇일지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr