서장훈이 사연자에 일침을 날린다. /사잔제공=KBS Joy

서장훈이 사연자에 일침을 날린다. /사잔제공=KBS Joy

서장훈이 본업은 뒷전에 두고 자기계발에 몰두하는 사연자에 일침을 날린다.22일 오후 8시 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 370회에서는 10년 넘게 자기계발과 자격증 취득에 몰두해온 34세 트레이너 사연자가 출연한다.현재 6년째 PT샵을 운영 중인 사연자는 “어느 순간부터 자기계발이 중독처럼 됐다”며 “계속하는 게 맞는 건지, 이제는 멈춰야 하는 건지 조언을 듣고 싶다”고 고민을 털어놓는다.그는 2014년부터 지금까지 총 15개의 자격증을 취득해왔다. 컴퓨터·스포츠·외국어 등 다양한 분야에 도전해왔고, 새로운 관심사가 생길 때마다 자격증 취득을 목표로 삼아왔다. 그는 이러한 과정 속에서 성취감과 보람을 느끼며 점점 자기계발에 몰두하게 됐다고 밝혔다.그러나 시간이 흐르며 고민이 생겼다는 사연자는 “30대 중반이 된 지금 돌아보니 자격증 개수에 비해 삶이 크게 달라진 게 없는 것 같다”며 “계속 이렇게 자격증만 수집하게 될까 봐 회의감이 든다”고 솔직한 속내를 털어놓는다.이에 서장훈은 “헛소리 하지마"라며 "자격증을 따는 동안 정작 본업에 집중하지 못한 것 아니냐”며 날카롭게 분석한다. 이어 현재도 새로운 자격증을 준비 중이라는 말에 “지금 필요한 건 자격증이 아니라 가게 홍보”라며 현실적인 조언을 쏟아낸다.특히 서장훈은 “당장 샵 주변부터 뛰어다니면서 홍보해라. 그걸 네 수련이라고 생각해라”라며 구체적인 실천법까지 제안하고, “자격증은 잠시 내려놓고 본업에 몰입해야 삶이 바뀔 수 있다”고 조언한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr