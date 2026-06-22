박명수가 복잡한 속내를 털어놨다./사진제공=MBC에브리원

박명수가 복잡한 속내를 털어놨다./사진제공=MBC에브리원

박명수, 최다니엘, 이무진이 에티오피아 부족들과 특별한 추억을 쌓는다.오는 23일 방송되는 MBC에브리원 예능 ‘위대한 가이드3’에서는 에티오피아 부족들을 만나기 위해 나선 박명수, 최다니엘, 이무진의 이야기가 공개된다.이날 세 사람은 에티오피아 남부 부족들이 모이는 ‘까이 아페르’ 시장으로 향하던 중 우연히 장대를 타고 생활하는 반나 부족과 마주한다. 광활한 대지를 가로질러 장대를 짚고 다가오는 반나 부족의 모습에 삼형제는 눈을 떼지 못한다. 예상치 못한 광경에 제작진까지 급히 차에서 내려 촬영에 나서고, 삼형제 역시 조심스럽게 다가가 인사를 건넨다.가까이서 반나 부족을 만난 이무진은 “다가올 때마다 중압감이 장난 아니었다”며 긴장감을 보인다. 반나 부족과의 만남에서 문화적 차이에서 비롯된 난감한 상황이 벌어진다. 호의인 줄 알았던 부족민의 행동이 뜻밖의 방향으로 이어지며 세 사람을 당황하게 만든 것. 생각지도 못한 부족 문화에 휘말린 세 사람은 “당했다”를 연발하며 어쩔 줄 몰라 한다.박명수는 상황 수습을 위해 직접 부족민들과 대화에 나선다. 부족민들에게 둘러싸인 박명수는 1대 다수의 상황임에도 밀리지 않고, 부족민과 소통을 이어가며 맏형다운 카리스마를 발휘한다.세 사람은 또 다른 부족과도 마주한다. 눈앞에서 펼쳐진 낯선 광경에 이무진은 “살면서 한 번 볼 수 있을까 싶은 모습이었다”며 감탄을 쏟아내고, 박명수 역시 “독특하고 위압감이 느껴졌다”고 놀라워한다.박명수는 그들의 삶과 문화를 가까이서 지켜본 뒤 “안쓰럽다고 해야 할지, 멋있다고 해야 할지 리액션하기가 어려웠다”며 복잡한 심경을 털어놓는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr