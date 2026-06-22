'결혼의 완성' 메인 포스터가 공개됐다./사진제공=KBS

'결혼의 완성' 메인 포스터가 공개됐다./사진제공=KBS

남궁민이 아내 이설의 목을 움켜쥔 '메인 포스터'가 공개됐다.오는 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송되는 KBS2 새 토일 미니시리즈 ‘결혼의 완성’은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 이야기를 담는다.남궁민은 아내와 이혼 위기에 처한 신경외과 전문의 강태주 역, 이설은 강태주(남궁민 분)의 아내이자 노만희(김대명 분)에게 납치를 당하는 고세윤(이설 분) 역을 맡았다.22일 공개된 ‘결혼의 완성’ 메인 포스터는 불안하고 위태로운 부부의 모습을 상징적으로 담아냈다. 메인 포스터 속 강태주는 입을 굳게 다문 차가운 표정으로 정면을 응시한 채 고세윤을 끌어안은 듯한 포즈를 취한다. 그러나 동시에 강태주는 고세윤의 목을 움켜쥐며 조르고 있는 위협적인 분위기로 불안감을 자아낸다. 특히 강태주는 분노 서린 눈빛을 드리운 모습으로 부부에게 감춰져 있는 진실에 대한 궁금증을 일으킨다.고세윤은 공포에 휩싸인 채 두려움이 엄습한 표정을 짓는다. 자신의 목을 감싸 쥔 손길에 충격을 받은 채 그대로 얼어붙어 있다. 빛나는 결혼반지를 끼고 서로 밀착한 강태주와 고세윤이 위협과 공포라는 상반된 감정을 드러내며 파국으로 향하는 부부 관계를 암시한다.무엇보다 강태주와 고세윤의 뒤로 무기를 든 검은 그림자가 두 사람을 집어삼킬 듯 거대한 형상으로 자리 잡고 있다. “가장 유력한 용의자는..남편인 나다”라는 문구는 강태주가 처한 역설적인 상황을 함축적으로 설명한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr