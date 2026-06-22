설현이 유튜브 채널을 재정비했다./사진 = 유튜브 ‘김설현 KIMSEOLHYUN’ 영상 캡처

설현이 유튜브 채널을 재정비했다./사진 = 유튜브 ‘김설현 KIMSEOLHYUN’ 영상 캡처

배우 설현이 약 4년 만에 유튜브 채널을 재정비하고 돌아왔다.설현은 기존 유튜브 채널 ‘눈이 부시게 by 설현’을 ‘김설현 KIMSEOLHYUN’으로 새롭게 단장하고 본격적인 운영을 시작했다. 현재 구독자 8만 4000명을 보유한 해당 채널은 김설현의 소소한 일상부터 여행, 취향이 담긴 순간들을 기록할 예정이다.이번 채널 재정비에는 팬들과 더욱 가까이 호흡하겠다는 설현의 의지가 반영됐다. 설현은 화려하고 특별한 모습보다 자신이 좋아하는 것들과 평범한 하루의 순간들을 공유하고, 긴밀하게 소통하고 싶다는 뜻을 내비친 것으로 알려졌다.새롭게 단장한 채널의 첫 콘텐츠는 뉴질랜드 여행 브이로그였다. 여행지에서 마주한 풍경과 순간들을 설현만의 시선으로 담아냈다. 설현은 해당 채널에서 여행과 일상은 물론, 자신을 사랑하고 건강하게 돌보는 웰니스 라이프를 선보이며 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 전할 예정이다.설현은 올 하반기 공개 예정인 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘천천히 강렬하게’(가제)와, 2027년 상반기 JTBC에서 방송 예정인 드라마 ‘인간X구미호’로 시청자들과 만난다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr