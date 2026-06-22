윤경호가 '야인시대' 출연 영상에 해명했다. / 사진=텐아시아DB

윤경호가 '야인시대' 출연 관련 오해를 해명했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡쳐

배우 윤경호가 '야인시대' 출연 오해를 바로잡았다.지난 21일 유튜브 채널 '요정재형'에는 배우 소지섭, 최대훈, 윤경호가 출연한 영상이 게재됐다. 세 사람은 SBS 드라마 '김부장'에 출연한다.정재형은 본격적인 시작 전 윤경호에게 "토크가 처지면 바로 들어와야 한다"고 당부했다. 윤경호는 "잘 못 하는데"라며 긴장했다. 최근 예능 출연 섭외가 늘어난 것에 대해서는 "그냥 수다를 많이 떨어서 그렇지 예능 꿈나무까지는 아니다"라고 강조했다. 그는 "본분을 지키려고 조심하고 있다"고 덧붙였다.윤경호는 최근 SNS에서 화제가 된 SBS 드라마 '야인시대' 영상에 대해 직접 해명했다. 윤경호는 앞서 해당 작품에 출연한 적 있다고 밝혔고, 그 작품 속 한 장면에 윤경호가 등장한다며 짤이 퍼졌다.윤경호는 "공식적으로 말씀드릴 기회가 없었는데 그 짤 속 인물은 내가 아니다"라고 밝히며 해당 배우에게 미안함을 전했다. 그는 "보조 출연자로 참여하긴 했으나 행인이라 찾기 힘들 것"이라고 말했다. 소지섭이 "직접 찾아서 올려줘"라고 하자 윤경호는 "몇 화인지도 모르겠다"며 "혹시 아는 분 제보해달라"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr