전민기·정미녀 부부가 '남의 집 귀한 가족'에 출연한다. / 사진=MBN

전민기·정미녀 부부가 '남의 집 귀한 가족'에 출연한다. / 사진=MBN 특히 이날 방송에서는 지난해 이혼까지 고민할 정도로 큰 위기를 겪었던 전민기·정미녀 부부의 속사정이 공개된다. 정미녀는 "헤어져야 하나 싶었다"라고 당시를 떠올리고, 전민기 역시 "나를 싫어하는데 왜 같이 살아야 하나 싶었다"라며 심경을 밝힌다. 이어 결혼 생활에 대한 이야기가 오가던 중 절친 최형진이 전민기에게 "형수가 이혼하자고 하면 어떻게 할 거냐?"고 묻자, 전민기는 예상치 못한 답변으로 모두를 놀라게 한다.

특히 이날 방송에서는 지난해 이혼까지 고민할 정도로 큰 위기를 겪었던 전민기·정미녀 부부의 속사정이 공개된다. 정미녀는 "헤어져야 하나 싶었다"라고 당시를 떠올리고, 전민기 역시 "나를 싫어하는데 왜 같이 살아야 하나 싶었다"라며 심경을 밝힌다. 이어 결혼 생활에 대한 이야기가 오가던 중 절친 최형진이 전민기에게 "형수가 이혼하자고 하면 어떻게 할 거냐?"고 묻자, 전민기는 예상치 못한 답변으로 모두를 놀라게 한다.

11년째 이어진 각방 생활에도 변화의 기류가 감지된다. 정미녀는 김성은과 최희의 조언에 힘입어 관계 회복을 위해 먼저 "손깍지를 껴보겠다"라며 스킨십에 나서기로 결심한다. 스튜디오 출연진들도 두 사람의 변화를 응원한 가운데, 전민기·정미녀 부부가 오랜 각방 생활을 끝내고 한층 가까워질 수 있을지 관심이 쏠린다.



'남의 집 귀한 가족' 전민기·정미녀 부부가 이혼 고민부터 관계 회복까지 진솔한 속내를 털어놓는다.오는 23일 방송되는 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족' 4회에서는 결혼 11년 차 전민기·정미녀 부부의 일상이 공개된다. 이날 부부는 오랜 각방 생활과 생활 방식의 차이로 생긴 현실적인 고민을 솔직하게 밝힐 예정이다.지난 방송에서 갑작스럽게 손님을 초대한 전민기 때문에 분노를 터뜨렸던 정미녀는 이날 배우 김성은, 아나운서 최희를 만나 남편의 돌발 행동에 대한 속내를 털어놓는다. 정미녀는 사전 상의 없이 지인들을 집으로 초대하는 전민기의 행동에 대한 고충을 호소하고, 김성은과 최희 역시 공감과 놀라움을 보인다. 반면 전민기는 아나운서 최형진, 배우 임지규와 대화를 나누며 논란의 홈파티를 고집하는 이유를 밝힌다. 그는 "혼날 걸 알고 있다"면서도 예상 밖 속내를 털어놔 모두를 놀라게 했다는 후문이다.'남의 집 귀한 가족' 4회는 23일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr