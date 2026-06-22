'탐정들의 영업비밀'이 신혼 5개월 차 부부의 충격적인 이야기를 공개한다. / 사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 오후 10시 방송한다. / 사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 신혼 5개월 차 아내의 수상한 외출을 파헤친다.22일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 대학교에서 시간 강사로 근무 중인 한 남성이 "아내가 바람을 피우는 것 같다"며 탐정단을 찾아온다.의뢰인에 따르면 그의 아내는 빨리 임신을 하길 원해 결혼 직후부터 적극적으로 부부관계를 시도했다. 하지만 의뢰인은 처가의 경제적 도움을 받고 있던 상황 탓에 전임교수가 된 뒤 아이를 갖길 원했고, 이에 자연스럽게 잠자리를 피하게 됐다.그런데 어느 순간부터 아내의 태도가 달라지기 시작했다. 기운도 없고 점점 수척해진 아내는 오히려 의뢰인이 스킨십을 시도하면 질색하며 몸에 손도 대지 못하게 했다. 결혼식 직후 뇌졸중으로 쓰러진 장모의 병간호를 이유로 밤낮없이 외출과 외박을 반복했고, 옷과 가방에서는 사용처를 알 수 없는 거액의 현금 인출 명세서까지 발견되며 의뢰인의 의심은 더욱 커졌다.탐정단은 "어머니 병간호를 하러 간다"며 집을 나선 아내의 뒤를 추적하기 시작한다. 그런데 현금을 인출한 뒤 향한 곳은 병원이 아니라 모텔이었다. 더욱 놀라운 사실은 의뢰인 아내가 매일 모텔을 드나들고 있었을 뿐 아니라, 다른 남자와의 커플 아이템까지 주문했다는 점이다.급기야 의뢰인의 아내는 "바람을 피웠다. 계속 이 사람과 같이 있고 싶다"며 의뢰인에게 갑작스럽게 이혼을 통보하기까지 한다. 그러던 중 탐정단이 아내가 머물렀던 모텔방의 쓰레기통에서 임신 테스트기 사용 흔적을 발견하고, 뒤이어 그녀가 산부인과를 찾는 모습을 목격하며 사건은 새로운 국면을 맞는다.'탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 오후 10시 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr