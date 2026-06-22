노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 전 세계 놀이공원 로드트립의 첫 여정을 시작했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 전 세계 놀이공원 로드트립의 첫 여정을 시작했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 전 세계 놀이공원 로드트립의 첫 여정을 시작했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 전 세계 놀이공원 로드트립의 첫 여정을 시작했다.지난 21일 방송된 MBC '놀러코스터'에서는 놀이공원 덕후라는 공통점으로 뭉친 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 스페인의 대표 테마파크를 찾아 짜릿한 스릴을 만끽하며 로드트립의 서막을 열었다. 이날 '놀러코스터'는 방송계와 광고계의 핵심 지표인 20~54세 타깃 시청률 1.6%(닐슨코리아 기준)를 기록했다. 전국 시청률은 2.1%로 출발했다.본격적인 여행에 앞서 네 사람은 각자 놀이공원을 즐기는 방식을 공유하며 남다른 덕후력을 자랑했다. 특히 최강록은 F&B 담당, 고경표는 테마파크 스토리 담당, 빠니보틀은 놀이기구 분석 담당을 맡아 각자의 시선으로 놀이공원을 평가하겠다고 예고했다.첫 번째 목적지는 유럽에서 가장 높고 빠른 롤러코스터인 레드 포스가 있는 스페인이었다. 레드 포스가 자리한 테마파크는 유럽에서도 기술력과 속도감, 난도를 자랑하는 곳으로, 멤버들의 기대감을 높였다. 놀이공원에 도착한 이들은 계획형 막내 고경표의 리드 아래 롤러코스터 3 대장 정복에 나섰다.첫 번째 코스는 급발진 롤러코스터 푸리오스 바코였다. 단 3.5초 만에 시속 135km에 도달하는 폭발적인 속도에 네 사람은 놀라움을 감추지 못했다. 탑승 후 눈에 실핏줄이 터진 노홍철은 쉴 새 없이 감상을 쏟아냈고, 휴대폰을 잃어버린 돌발 상황 속에서도 다시 투어에 집중하며 남다른 놀이공원 애정을 보였다.노홍철, 고경표, 빠니보틀은 스릴 강도가 높은 드롭 타워 우라칸 콘도르를 체험한 뒤 최강록과 함께 롤러코스터 3 대장 도장 깨기를 이어갔다. 네 사람은 중국 테마존의 대표 어트랙션인 드래곤 칸에 탑승해 강렬한 붉은 레일과 8회에 달하는 회전에 깊은 인상을 받았다.'구토(?)'를 부르는 드래곤 칸의 여운이 채 가시기도 전에 멤버들은 관람객들이 강력히 추천한 마지막 코스 샴발라에 도전했다. 긴장 속에 탑승한 이들은 기존 롤러코스터와 다른 안전장치에 당황하면서도 흥분을 감추지 못했다.샴발라가 하늘 높이 치솟자 네 사람은 두 손을 번쩍 들고 환호했고, 무중력에 가까운 에어타임을 온몸으로 체감하며 하늘을 나는 듯한 기분을 만끽했다. 고경표는 "인생에서 제일 재밌었다"라고 극찬했고, 이후 멤버들은 샴발라 2회차에 도전해 한층 여유로운 모습으로 에어타임을 즐기며 웃음을 안겼다.끊임없이 쏟아지는 도파민에 체력을 소진한 최강록은 처음으로 멤버들에게 편하게 반말을 건넸다. 이에 노홍철은 맏형의 첫 반말 모드에 감격하며 "정신이 나가니까 말 놓는다"라고 외쳐 한층 가까워진 네 사람의 관계를 짐작하게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr