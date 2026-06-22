배우 장승조가 '멋진 신세계'에서 1인 2역 빌런을 밀도 있게 그려내며 악의 서사에 마침표를 찍었다./사진제공=SBS, 에이스팩토리

배우 장승조가 '멋진 신세계'에서 1인 2역 빌런을 밀도 있게 그려내며 악의 서사에 마침표를 찍었다./사진제공=SBS, 에이스팩토리

배우 장승조가 '멋진 신세계'에서 1인 2역 빌런을 밀도 있게 그려내며 악의 서사에 마침표를 찍었다.지난 20일 종영한 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'(연출 한태섭·극본 강현주·제작 스튜디오S·길픽쳐스)에서 장승조는 차일그룹 임시회장 최문도와 조선시대 절대군주 안종을 연기하며 극의 긴장감을 이끌었다.극 중 최문도는 차일그룹 임시회장 자리에 오르며 권력의 정점에 섰지만, 건설 비리 의혹과 리조트 사업 백지화 위기에 직면하며 흔들리기 시작했다. 결국 차세계(허남준 분)의 반격으로 임시 대표직에서 해임됐고, 긴급 체포와 함께 구치소에 수감되며 파멸을 맞았다.장승조는 여유로운 미소 뒤에 감춘 불안과 계획이 틀어질 때마다 터져 나오는 광기, 서서히 균열이 생기는 권력자의 몰락을 섬세하게 표현했다. 그는 최문도에 대해 "쉽게 자신을 내비치지 않는 인물"이라며 "결정적인 순간의 폭발력을 보여주기 위해 이전 과정에서는 감정을 최대한 절제하고 감추는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.조선의 안종과 현대의 최문도를 동시에 연기한 그는 두 인물을 관통하는 키워드로 '욕망'을 꼽았다. 장승조는 "시공간과 신분, 표현 방식은 달라도 뜨거운 욕망에 접근하는 인물의 본질적인 결은 같았다"고 말했다.전작에 이어 또 한 번 1인 2역 빌런을 연기한 그는 악역의 고충도 털어놨다. "안타고니스트로 서 있는 시간은 늘 지독하게 외롭다"며 "제가 처절하게 무너짐으로써 시청자들이 카타르시스를 느끼고 편하게 웃을 수 있다면, 그것만큼 만족스러운 보람은 없다"고 했다.이어 최문도의 본질에 대해서는 "채워지지 않는 결핍과 끝없는 욕망이 문도라는 인간을 스스로 망가뜨렸다"며 "멈출 수 없는 욕망의 쓸쓸함이 문도의 본질"이라고 짚었다. 시청자 반응에 관해서는 "SNS에 남겨주신 댓글을 하나하나 읽어봤다"며 "'최문도는 정말 싫지만, 배우 장승조는 좋다'는 말이 가장 기억에 남고 힘이 됐다"고 감사한 마음을 전했다.임지연, 허남준 등 배우들과의 호흡에 대해서는 "모두 뛰어난 역량을 가진 배우들"이라며 "현장에서 서로의 연기 세계를 마음껏 펼치고 존중해 줄 수 있어 행복했다"고 밝혔다. 이어 "윤주상 선생님과 함께 호흡을 맞출 수 있었던 것은 큰 영광이었다"고 덧붙였다.마지막으로 장승조는 최문도에게 "문도야 내려놓으렴.. 인제 그만.."이라고 짧지만 묵직한 인사를 남기며 긴 악의 서사를 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr