'동상이몽2'에서 박위, 송지은이 헬스장을 찾는다. / 사진=SBS '동상이몽2' 유튜브 영상 캡처

가수 송지은의 남편 박위가 헬스장에서 운동을 하는 모습을 공개했다.22일 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')은 공식 유튜브 채널을 통해 444회 선공개 영상을 게재했다. 영상에는 박위가 송지은과 함께 헬스장을 찾아 재활 운동에 매진하고 있는 모습이 담겼다.박위는 영국에서 직접 공수한 장비를 활용해 운동에 나섰다. 그는 "코어와 하체에 힘이 없어서 등받이가 없으면 바로 앞으로 고꾸라지는 상황이다"며 한 손으로 중심을 잡으며 운동을 이어가는 고충을 토로했다. 특히 "몸이 자꾸 안으로 말리기 때문에 등 운동이 정말 중요하다"고 말해 건강을 향한 강한 의지를 내비쳤다.이어 턱걸이 운동에도 도전했다. 그는 철봉에 스트랩을 고정한 후 턱걸이를 시작했다. 코어와 하체에 힘을 줄 수 없는 박위는 팔과 등의 힘만으로 휠체어에서 몸을 번쩍 들어 올려 놀라움을 안겼다. 옆에서 이를 지켜보던 송지은은 안타까움과 대견함이 섞인 시선으로 그를 응원했다.한편 박위는 2014년 낙상사고로 인해 경추가 골절되면서 전신마비 판정을 받았다. 이후 재활에 매진해 현재는 휠체어를 타고 생활하고 있다. 구독자 101만 명을 보유한 유튜브 채널 '위라클'을 운영 중인 그는 장애 인식 개선을 위해 힘쓰고 있다. 박위는 2024년 그룹 시크릿 출신 가수 겸 배우 송지은과 결혼했다.'동상이몽2'는 매주 화요일 오후 10시 40분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr