이주빈이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 이주빈이 '봉주르빵집'에 일일 아르바이트생으로 출격했다./사진=쿠팡플레이 방송 화면 캡처

배우 이주빈이 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집'에 일일 아르바이트생으로 출격했다.지난 19일 공개된 '봉주르빵집' 7회에서는 일일 아르바이트생으로 합류한 이주빈이 본격적으로 홀 업무를 맡는 모습이 그려졌다. 앞서 6회 말미 발랄한 인사와 함께 등장한 그는 김희애, 차승원 등 빵집 식구들과 빠르게 어우러지며 기대를 키운다.이주빈은 오픈 준비부터 오늘의 메뉴를 칠판에 적는 일까지 맡으며 신입 아르바이트생다운 열정을 보였다. 손님이 없는 시간에는 테이블을 닦고 음료 제조를 연습하는 등 쉴 틈 없이 움직였고, 밖에 있는 손님을 발견하자 먼저 다가가 활기찬 목소리로 인사를 건네며 현장 분위기를 끌어올렸다.이주빈은 손님이 주문을 마치기도 전에 음료 준비에 들어가고, 손님이 떠난 자리도 곧바로 정리하며 빈틈없이 일했다. 이를 지켜본 김선호는 "저렇게 일 잘하는 분이 왔는데, 하필 안 바쁜 날 왔다"라고 아쉬움을 표했다.긍정적인 리액션과 '먹방'도 눈길을 끌었다. 차승원이 만든 동백 타르트에 호기심을 보인 그는 점심 식사와 휴식 시간 디저트, 일과 후 삼겹살 회식 자리에서도 음식을 맛있게 즐기며 솔직하고 사랑스러운 매력을 더했다.'봉주르빵집'에는 김희애, 차승원, 김선호, 이기택이 고정 출연 중이다. 판타지오 소속인 김선호를 제외한 세 배우는 모두 키이스트 소속이며, 이번에 특별 출연한 이주빈 역시 키이스트 소속 배우라는 점에서 눈길을 끌었다.'봉주르빵집' 8회는 오는 26일 오후 4시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr