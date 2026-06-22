방송인 박명수와 정형돈이 '무한도전'과 관련한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진=텐아시아 DB

정형돈이 박명수 때문에 힘들었던 과거를 털어놨다. / 사진='하와수' 유튜브 영상 캡처

박명수가 정형돈의 차별 대우 폭로에 사과했다.지난 20일 유튜브 채널 '하와수'에는 '셋만 모여도 무도다...명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈! (1부)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 정형돈은 방송인 박명수, 정준하와 함께 솔직한 토크를 이어갔다.정형돈은 '무한도전' 촬영 당시 박명수 때문에 힘들었던 일화를 밝혔다. 그는 "그때 명수 형한테 너무 눌려있었다. KBS 출신이라고 눈치를 엄청 주더라"며 "형만 오케이 한다면 지금이라도 한 대 때리고 싶다"고 말했다.정형돈의 폭로는 계속됐다. 그는 "원래 '무한도전'과 '상상플러스' 녹화가 겹쳤다. (박명수 때문에) 너무 힘들어서 '무한도전'을 안 하겠다고 했었다"고 털어놨다. 당시 '무한도전'의 김태호 PD와 유재석이 위로를 해준 덕분에 겨우 마음을 다잡고 돌아올 수 있었다고.박명수는 당시의 행동을 인정하며 "내가 상처를 줬다면 미안하다"고 사과했다. 이에 정형돈도 "이해한다. 뒤늦게 생각해 보니 명수 형이 나를 미워해서 그랬던 게 아니다"며 "당시 방송가에 경직된 선후배 문화와 견제 분위기가 심했던 것일 뿐"이라며 박명수를 감쌌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr