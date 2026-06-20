이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'

코미디언 조혜련이 예상치 못한 곳에서까지 섭외 요청을 받고 있다고 밝혀 웃음을 자아냈다.20일 공개된 '뜬뜬' 채널의 콘텐츠 '누나들은 핑계고'에는 이경실, 조혜련, 김지선이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 조혜련은 대표곡 '아나까나'에 대한 이야기를 꺼냈다. '아나까나'는 이경규 딸 이예림의 결혼식 축가로 다시 한번 화제를 모으며 각종 행사 요청으로 이어졌다고.조혜련은 "오늘 6시 반에 축가 또 잡혀 있다"라고 말했고, 이에 이경실은 "얘는 그거 갈 때 돈 받고 가는 게 아니라 정말 축하해 주러 간다"라고 덧붙였다.이후 화제는 홍현희가 공개했던 장례식장 일화로 옮겨갔다. 앞서 홍현희는 부친상을 치르던 당시 조문 온 조혜련의 행동을 방송에서 언급해 큰 웃음을 안긴 바 있다.해당 콘텐츠를 봤다며 조혜련은 "너무 슬퍼하길래 내가 '천국으로 가시는 길 축복해'라고 했는데 그걸 얘기해서 그렇게 장례식에서도 섭외가 온다. 아직 하지는 않았는데 그런 섭외가 와서 많은 갈등 중에 있다. 내가 나서야 되는 건지. 약간 슬픈 버전으로 가야 되는 건지"라고 털어놨다.이를 들은 이경실은 장례식에 대한 자신의 생각을 전했다. 그는 "정말 건강하게 오래 살다 가시는 경우. 어떤 장례든지 자식 입장에서는 호상은 사실 없지. 근데 누가 봐도 이 장례식은 정말 '참 잘 보내드리고 싶다' 하는 그런 데서 섭외를 했겠지. 나는 우리 엄마가 가신다면 조문객이 '정말 잘 살다 가셨구나'라고 반갑게 그리고 잘 보내드리는 인사를 해줬으면 좋겠다"라고 말했다.이어 조혜련에게 미리 섭외를 예약하는 듯한 농담을 건네며 현장을 웃음바다로 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr