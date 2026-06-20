이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '하와수'

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개그맨 정형돈이 '무한도전'을 떠난 뒤에도 여전한 죄책감을 드러냈다.20일 공개된 '하와수' 채널에는 "[하와수] 셋만 모여도 무도다…명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈! (1부)"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 '무한도전' 멤버인 박명수, 정준하, 정형돈이 한자리에 모였다. 정형돈은 '무한도전' 출연 계기를 묻는 질문에 "진짜 집요하더라. '무한도전' 10년 하면서 받았던 전화보다 명수형한테 이렇게 전화 받아본 적이 없다. 따뜻한 목소리로"라고 말해 웃음을 자아냈다.이에 박명수는 "진짜 간절히 (너를) 원해서 그런 거야"라고 받아쳤고, 정준하 역시 "우리 '하와수' 한다고 나와줘서 고맙다"고 반가움을 드러냈다.대화는 자연스럽게 '무한도전' 시절로 이어졌다. 박명수가 "'무한도전' 생각 많이 했어?"라고 묻자, 정준하는 "너 '무한도전' (하차) 초창기에는 울면서 새벽에 전화하고 그러더니"라고 당시를 떠올렸다.하지만 정형돈은 "'무한도전' 나온 지가 10년이 넘었는데"라며 담담한 반응을 보였다. 이후 박명수가 "우리 둘이 '하와수' 하는 건 어떤데?"라고 제안하자 정형돈은 "내가 뭐라고 할 자격이 있냐. 완주도 못했는데"라고 답했다.정준하가 "우리가 '무한도전'으로 큰 성장을 이뤘는데 지금도 '무한도전'을 사랑해 주는 분들을 위해 모여야 된다고 생각하지 않냐"고 말했지만, 정형돈의 생각은 달랐다.그는 "나는 '무한도전'을 완주하지 못하지 않았냐. 재석이 형이나 하하처럼 끝까지 엔딩을 장식한 사람들이 지분을 가져야지"라고 털어놨다.이를 들은 박명수는 "너는 그때 몸이 아팠잖아"라고 위로했고, 정준하도 "아프니까 우리가 인정해 준 거다"라고 공감했지만 정형돈은 "그때 몸 안 아프고 한 사람이 어딨었냐"며 "'무도'를건들 수 있는 사람은 형처럼 열정이 있는 사람"이라고 말해 뭉클함을 안겼다.한편 정형돈은 2015년 불안장애 등 건강 문제로 활동을 중단하며 '무한도전'에서 하차했다. 이후 여러 방송을 통해 전성기 시절 겪었던 불안과 부담감을 고백해 많은 이들의 안타까움을 자아낸 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr