'놀면 뭐하니'에 정체를 숨긴 순백의 고막 남친이 등장한다. / 사진제공=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니'가 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다. / 사진제공=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니?'에 순백의 고막 남친 등장이 예고돼 궁금증을 자아낸다.20일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 대본도 안 나온 숏폼 드라마 시즌2 OST 가수 면접을 진행하는 모습이 그려진다.유재석은 다음 작품을 생각하면서 만든 OST 곡을 들려준다. 멜로디가 귀를 사로잡는 가운데 주우재는 고막 남친 대표주자 십센치(10CM)와 소란이 떠오른다고 말한다. 유재석은 "말랑말랑한 사랑 이야기에 나올 만한 곡이다"라고 소개하며 만족감을 나타낸다.이어진 OST 가수 면접 현장에는 '니가 좋아' 노래를 부를 것만 같은 실루엣의 소유자가 나타난다. 영화 '와일드 씽' 속 발라드 왕자 최성곤(오정세 분)을 떠오르게 하는 비주얼의 면접자가 등장한다.화이트 블라우스와 블랙 팬츠 패션을 소화한 그는 한쪽 눈을 가린 중단발 헤어스타일과 손에 든 장미꽃 한 송이로 신비로운 아우라를 발산한다. 유재석은 "최성곤 씨?"라고 아리송한 반응을 보여 이 정체가 누구일지 주목된다.그는 노래부터 연기까지 다 가능한 인재임을 어필하며 내친김에 배우 오디션까지 펼치는 열정을 뽐낸다. 순백의 고막 남친 정체는 방송을 통해 확인할 수 있다.'놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr