김신영이 주사가 심하다고 털어놨다. / 사진='오리지널 김영철' 유튜브 캡쳐

김신영이 심한 주사를 부렸던 일화를 공개했다. / 사진='오리지널 김영철' 유튜브 캡쳐

코미디언 김신영이 과거 심각했던 주사 때문에 금주 중이라는 사실을 밝혔다.지난 19일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에 공개된 영상에서 김신영은 현재 술을 끊은 지 7~8년 정도 됐다고 고백했다. 그는 "주사가 너무 심해서 끊었다"며 지인들조차 공포에 떨게 했던 과거를 털어놨다.김신영은 "술을 마신 뒤 무의식중에 문을 계속 긁어 손톱이 아예 없어졌다"고 밝혀 충격을 자아냈다. 김신영은 "기억이 하나도 안 난다"며 "친구들이 무서웠다고 하더라"고 당시 상황을 언급했다. 또 다른 날에는 깔끔한 침대에 신발만 신은 채로 누워있었다고 말하기도 했다.김신영은 AOA 출신 설현의 입간판과 난투극을 벌인 적도 있다고 고백했다. 그는 과거 술에 취해 길가에 세워진 입간판을 실제 설현으로 착각하고 "언니가 왔는데 인사도 안 하고 뭐 하냐"며 호통을 쳤다고 고백했다. 다음 날 떠오르는 기억에 괴로워하던 그는 결국 설현에게 직접 전화해 사과까지 했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr